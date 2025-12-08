Dhurandhar box office collection Day 3: बॉक्स ऑफिस आया धुरंधर का तूफान, 3 दिन में कर डाली इतनी कमाई

विज्ञापन

नई दिल्ली:

Dhurandhar box office collection Day 3: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते के पहले तीन दिन में ही कमाल कर दिया. रिलीज से पहले 'धुरंधर' को लेकर इस तरह की खबरें आई थीं कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अचानक धीमी पड़ गई है. हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म के पहले वीकेंड को कलेक्शन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है. सिर्फ तीन दिन में ही 'धुरंधर'100 करोड़ के करीब पहुंच गई है. 

कितनी हुई धुरंधर की कमाई

सैकनिल्क अनुमान के मुताबिक फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में नेट कलेक्शन 99.50 करोड़ रुपये कर लिया, यानी 100 करोड़ से सिर्फ 50 लाख रुपये से पीछे रह गई. लेकिन ग्रॉस कलेक्शन ने आसानी से 119 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. शुक्रवार को 'धुरंधर' ने करीब 28 करोड़ की धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के कारण शनिवार को 32 करोड़ और रविवार को सबसे ज्यादा 39.50 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को हिंदी ऑक्यूपेंसी 53.47% रही, जबकि शाम के शो में तो 70% से ज्यादा सीटें भरी हुई थीं.

धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

विदेशों में भी 'धुरंधर' ने जोरदार कमाई की है. वहां से करीब 30 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन आया, जिसमें अकेले नॉर्थ अमेरिका से लगभग 2 मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़) आए. इसके साथ ही 'धुरंधर' अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर नौवें नंबर पर पहुंच गई. कुल मिलाकर तीन दिन में 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 140 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है. यह रणवीर सिंह की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है, जो 'पद्मावत' और 'सिंबा' से भी आगे निकल गई. इतना ही नहीं, सिर्फ तीन दिन में 'धुरंधर' ने रणवीर की पुरानी फिल्में 'दिल धड़कने दो' (76.81 करोड़) और 'गुंडे' (78.61 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया.

