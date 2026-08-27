सुशांत सिंह राजपूत की बहन को रक्षाबंधन पर याद आए बचपन के दिन, भाई की पुरानी तस्वीरों के साथ लिखा इमोशनल नोट

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने दिवंगत भाई को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए याद किया. उन्होंने बचपन की कुछ खास यादें और तस्वीरें शेयर कीं, पुरानी यादों में खो गईं और भाई-बहन के बीच के खास रिश्ते को याद किया. श्वेता को याद आया कि बचपन में सुशांत के साथ अपने खिलौने शेयर करके उन्हें कितनी खुशी मिलती थी. बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुशी-खुशी अपने पसंदीदा खिलौने, जैसे कि एक गुड़िया और तोहफे में मिला छोटा किचन सेट शेयर करती थीं, क्योंकि उन्हें अपने भाई को उनसे खेलते हुए देखकर खुशी मिलती थी.

श्वेता ने यह भी माना कि मिठाइयों के मामले में बात थोड़ी अलग थी. चूंकि दोनों भाई-बहनों को मिठाइयां बहुत पसंद थीं इसलिए वह इस बात का खास ध्यान रखती थीं कि दोनों को बिल्कुल बराबर हिस्सा मिले. रक्षाबंधन पर सुशांत को कलाकंद खिलाते हुए अपनी बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मुझे आज भी यह दिन याद है... तुम्हारे साथ अपने सभी खिलौने शेयर करके मुझे कितनी खुशी होती थी. मेरी इकलौती गुड़िया, तोहफे में मिला छोटा किचन सेट... तुम्हें उनसे खेलते और मजा करते देखकर मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती थी. लेकिन हां... जब मिठाइयों की बात आती थी जो हम दोनों को बहुत पसंद थीं, तो कहानी कुछ और होती थी. मैं पक्का करती थी कि हम उन्हें बिल्कुल बराबर-बराबर बांटें. किसी को ज्यादा न मिले, किसी को कम न मिले... हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए था!"

"इस तस्वीर में मेरा चेहरा देखो, जब मैं रक्षाबंधन पर भाई को कलाकंद खिला रही हूं. मुझे याद है कि मैं उन्हें बिल्कुल आधा हिस्सा देने को लेकर कितनी सतर्क रहती थी... बस वो भाव देखो! मैं कितनी ध्यान से देख रही हूं कि कहीं वह बड़ा निवाला न ले लें. ये वो यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी... बहुत अनमोल यादें."

श्वेता ने आगे कहा, "वैसे भाई... अगले जन्म में, अगर मेरा जन्म हुआ तो तुम्हें मेरी बड़ी, प्यारी बहन का रोल निभाना होगा... और मैं वो शरारती, प्यारी बच्ची बनूंगी जो तुम थे और अगर मैं अपनी जिंदगी के सबसे करीबी पलों में से किसी एक पल को हमेशा के लिए रोक सकती, तो यह पल सबसे खास होता... हम सब यहां हैं. साथ में. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थे... हमेशा के लिए एक बेहतरीन तस्वीर में कैद. #HappyRakshabandhan भाई! तुम हमेशा भगवान की गोद में सुरक्षित रहो. #sushantsinghrajput." पुरानी तस्वीरों में से एक में सुशांत बचपन में जमीन पर बैठकर श्वेता के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून, 2020 को 34 साल की उम्र में हुआ था. यह एक्टर मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. उनकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माना गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत फांसी लगाने के कारण दम घुटने से हुई थी.