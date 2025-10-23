विज्ञापन

कांतारा: चैप्टर 1 की आंधी में भी 100 पार कर गई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मगर प्रॉफिट से अब भी कोसों दूर

2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ धीरे-धीरे दर्शकों का प्यार बटोरते हुए दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

नई दिल्ली:

2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' धीरे-धीरे दर्शकों का प्यार बटोरते हुए दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. वरुण धवन और जान्हवी कपूर की यह हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी अपने संगीत, स्टार पावर और फील-गुड कहानी की वजह से लोगों को पसंद आई. 2 अक्टूबर, दशहरे की छुट्टियों और दीवाली के माहौल ने मिलाजुलाकर फिल्म के कारोबार को 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया. देश में फिल्म ने अब तक करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि विदेशों में इसके अच्छे प्रदर्शन ने कुल कमाई को तीन अंकों तक पहुंचा दिया. कहा जा सकता है कि दर्शकों ने मिलकर इस फिल्म को 100 करोड़ क्लब में शामिल करा दिया है. 

फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपये था. मगर अगर सिर्फ़ सिनेमाघरों की कमाई से लागत निकालने की बात की जाए, तो इसे करीब 160 करोड़ रुपये जुटाने थे. इस लिहाज़ से फिल्म अभी भी अपनी लागत से पीछे है. फिर भी, ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पूरी तरह घाटे का सौदा नहीं मानी जा रही. फिल्म अभी भी कुछ जगहों पर चल रही है और ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि बाकी राइट्स,जैसे ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूज़िक से यह मुनाफे में आ सकती है.

गिरीश वांखेडे का बयान, “‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को बधाई दी जानी चाहिए, फिल्म ने चुपचाप अपने रिलीज़ के 20वें दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो वाकई जश्न मनाने लायक उपलब्धि है. आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 77 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं, जबकि बाकी कमाई विदेशी बाज़ारों से आई है, जिसने कुल कारोबार को सौ करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया. तीसरे हफ्ते तक बनी हुई यह रफ्तार दर्शाती है कि फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया और इसका ‘वर्ड ऑफ माउथ' मज़बूत रहा. दुनियाभर में 100 करोड़ पार करना आज भी मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों के लिए एक अहम मील का पत्थर है खास तौर पर तब, जब ये एक रोमांटिक कॉमेडी हो और रिलीज़ कैलेंडर पहले से भरा हुआ हो.

कई वजहों से फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी, लीड जोड़ी की केमिस्ट्री और उनका हास्य नई पीढ़ी को भाया, वहीं पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ ने तीसरे हफ्ते तक दर्शक जुटाए रखे. और जब फिल्म ने ‘परम सुंदरी', ‘कांतारा: चैप्टर 1' और ‘थामा' रिलीज़ों के बीच भी अपनी पकड़ बनाए रखी, तो यह साबित हो गया कि एंटरटेनिंग कंटेंट प्रतिस्पर्धा के बीच भी अपनी जगह बना सकता है.”

कुल मिलाकर, ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को औसत प्रदर्शन करने वाली लेकिन सम्मानजनक सफलता पाने वाली फिल्म कहा जा सकता है. यानी यह 2025 के बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को एक और फ्लॉप से बचाने में जरूर कामयाब रही है और साथ ही ये भी दिखा गई कि प्यार, हंसी और सादगी पर बनी फिल्में अब भी दर्शकों के दिल जीत सकती हैं.

