3 साल से फ्लॉप फिल्में दे रहा ये एक्टर, अब ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक और फिल्म हुई फ्लॉप, साउथ की फिल्म ने चटाई धूल

सिनेमाघरों में लगभग हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती हैं. कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है. लेकिन कुछ फिल्में कभी-कभी दर्शकों को वजह से नहीं बल्कि दूसरी फिल्मों के वजह से फ्लॉप हो जाती हैं.

नई दिल्ली:

सिनेमाघरों में लगभग हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती हैं. कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है. लेकिन कुछ फिल्में कभी-कभी दर्शकों को वजह से नहीं बल्कि दूसरी फिल्मों के वजह से फ्लॉप हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ हुआ है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को कन्नड़ फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ रिलीज हुई थी, जिसकी पहली 'कांतारा' ब्लॉकबस्टर रही थी. ऐसे में 'कांतारा: चैप्टर 1' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 

ऐसे में 'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का रिलीज करना यह बताता है कि मेकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस इस फिल्म को ले डूबा. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को दर्शकों और समीक्षकों से काफी तारीफ मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसकी टक्कर ऋषभ शेट्टी की शानदार फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' से हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है.

हालांकि, दोनों फिल्मों का बजट और स्केल अलग-अलग है, इसलिए 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से इतनी बड़ी कमाई की उम्मीद नहीं की जा सकती. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन, यानी शुक्रवार को, कमाई घटकर 5.5 करोड़ रुपये हो गई. वीकेंड पर थोड़ा सुधार हुआ और शनिवार व रविवार को फिल्म ने 7.5 करोड़ और 7.75 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन सोमवार से कमाई में कमी शुरू हो गई और यह 2-3 करोड़ रुपये के बीच रही. मंगलवार को, टिकटों की कम कीमत के कारण, फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये कमाए. बुधवार को 2.25 करोड़ और गुरुवार, यानी आठवें दिन, 2 करोड़ रुपये की कमाई हुई. अब कुल कमाई 40.75 करोड़ रुपये है. दूसरी ओर, 'कांतारा: चैप्टर 1' ने स्थिर प्रदर्शन करते हुए भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के दिन-प्रतिदिन कलेक्शन:  
दिन 1: 9.25 करोड़  
दिन 2: 5.5 करोड़  
दिन 3: 7.5 करोड़  
दिन 4: 7.75 करोड़  
दिन 5: 3.25 करोड़  
दिन 6: 3.25 करोड़  
दिन 7: 2.25 करोड़  
दिन 8: 2 करोड़  
कुल: 40.75 करोड़ रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बजट करीब 60 करोड़ रुपये है. ऐसे में यह फिल्म 8 दिन बाद अपनी बजट नहीं निकाल पाई है. इसके साथ ही वरुण धवन के करियर में एक और फ्लॉप फिल्म जुड़ गई है. पिछले तीन साल से वह लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं.  

