विज्ञापन

पाकिस्तान में वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का जलवा, अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 भी छाई

वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 का जलवा है. नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
पाकिस्तान में वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का जलवा, अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 भी छाई
नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की टॉप 10 की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी मूवी नहीं
  • नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों का क्रेज
  • ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का पाकिस्तान में जलवा
  • ‘जॉली एलएलबी 3’ भी लिस्ट में बनाए हुए है जगह
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स पर फिल्मों की रैंकिंग हर दिन बदलती रहती है. पाकिस्तान में भी हिंदी फिल्मों का क्रेज कुछ कम नहीं है. नेटफ्लिक्स की ताजा रैंकिंग से ये बात साफ जाहिर होती है. 1 दिसंबर 2025 की पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला. इस हफ्ते वहां रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' नंबर वन पोजिशन पर मजबूती से बनी हुई है. FlixPatrol की रिपोर्ट को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को इस फिल्म की हल्की फुल्की कहानी और मजेदार रोमांटिक केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही है. चलिए जानते हैं और ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो पाकिस्तान में टॉप 10 की लिस्ट में ट्रेंड कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: सोनाक्षी-जहीर ने वीडियो में दिखाया अपने सपनों का आशियाना, पूजा के कमरे में दिखी कुरान, बाइबिल और गीता

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बनी दर्शकों की फेवरेट

इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाइलाइट रही कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' टॉप पर बनी हुई है. फिल्म की स्टारकास्ट, रोमांस, म्यूजिक और कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. यही वजह है कि पाकिस्तान में इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा. सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म के गाने और सीन काफी वायरल हो रहे हैं.

दूसरे नंबर पर मौजूद ‘जॉली एलएलबी 3' भी लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है. कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा होने के बावजूद इसकी मजेदार स्क्रिप्ट दर्शकों को खूब भा रही है. वहीं तीसरे नंबर पर ‘आर्यन' ने इस हफ्ते शानदार छलांग लगाई है और सीधे पांच पायदान ऊपर आकर टॉप 3 में जगह बना ली है.

नई एंट्री, गिरावट और सरप्राइज मूवमेंट्स

चार्ट में ‘जिंगल बेल हाइस्ट' ने एक पोजिशन ऊपर बढ़कर चौथा स्थान हासिल किया है. इसकी फेस्टिव थीम और कॉमेडी दर्शकों को पसंद आ रही है. ‘धूम 2' हालांकि एक पायदान गिरकर पांचवें स्थान पर आ गई है. वहीं ‘होमबाउंड', ‘फ्रेंकनस्टाइन' और ‘डाइनिंग विद द कपूरस' जैसी फिल्मों की पोजिशन में गिरावट दर्ज की गई है. लास्ट दो पोजिशन पर ‘इन योर ड्रीम्स' और ‘एक चतुर नार' बनी हुई है. जो पिछले कई दिनों से इसी नंबर पर कायम हैं. कुल मिलाकर इस हफ्ते की नेटफ्लिक्स पाकिस्तान टॉप 10 लिस्ट में रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और एक्शन, इन सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन दिख रहा है.

मजेदार यह है कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मोे की इस लिस्ट में एक भी पाकिस्तान फिल्म नहीं है. इसमें सारा मसाला भारत का है या फिर हॉलीवुड का.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TOP 10 On Netflix Pakistan, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, Jolly LLB 3
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com