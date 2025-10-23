विज्ञापन

चोरी-छुपे पापा के रिलेशनशिप से हर्षवर्धन राणे ने सीखा रोमांस, बोले- अपने पापा को 5-6 पार्टनर के साथ देखा

हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानीयत' को लेकर सुर्खियों में हैं. मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, हालांकि इसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
चोरी-छुपे पापा के रिलेशनशिप से हर्षवर्धन राणे ने सीखा रोमांस, बोले- अपने पापा को 5-6 पार्टनर के साथ देखा
चोरी-छुपे पापा के रिलेशनशिप से हर्षवर्धन राणे ने सीखा रोमांस
नई दिल्ली:

हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानीयत' को लेकर सुर्खियों में हैं. मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, हालांकि इसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब चर्चा हो रही है. 'एक दीवाने की दीवानीयत' में एक बार फिर से हर्षवर्धन राणे ने इंटेंस रोमांटिक लवर का किरदार निभाया है. इस फिल्म से पहले भी वह अन्य कई फिल्मों में भी ऐसे किरदार कर चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने बताया कि उन्हें इंटेंस रोमांटिक किरदार क्यों पसंद हैं.

फिल्मफेयर से बात करते हुए हर्षवर्धन ने इंटेंस रोमांटिक किरदारों को लेकर अपने बचपन की यादों को शेयर किया. हर्षवर्धन राणे ने कहा है कि ऐसे किरदार करना उन्होंने अपने पापा के 5-6 रिलेशनशिप से सीखा है. एक्टर ने कहा, "मैंने अपने पापा को अलग-अलग समय में 5-6 पार्टनर के साथ देखा. मैं चुपके से उन्हें देखता था, उनके प्यार, इमोशनल कनेक्ट और रिश्तों की चाहत को समझने की कोशिश करता था. बचपन में मैं उनके भावनाओं को बिना उन्हें असहज किए समझता था." 

इसी इंटरव्यू में हर्षवर्धन राणे ने अपनी को-स्टार सोनम बाजवा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "सोनम बाजवा मेरे लिए अब तक की सबसे शानदार को-स्टार्स में से एक हैं. उनके पास अपार प्रतिभा है, जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई. वह एक सच्ची कलाकार हैं, बेहद संवेदनशील और गहरे जुड़ाव वाली इंसान हैं. वह न केवल एक कमर्शियल हीरोइन हैं, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री भी हैं, जो अपनी आंखों की गहराई और खामोशी से दृश्य को जीवंत कर सकती हैं. जब वह किसी किरदार में ढलती हैं, तो पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं, जैसे शिकार करती शेरनी. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने उनकी प्रतिभा को अभी पूरी तरह नहीं पहचाना."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harshvardhan Rane, Ek Deewane Ki Deewaniyat, Movie Ek Deewane Ki Deewaniyat, Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection, Harshvardhan Rane Father, Actor Harshvardhan Rane
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com