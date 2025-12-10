विज्ञापन

सनी देओल की पत्नी, दिखती हैं सिंपल लेकिन इंग्लैंड के शाही परिवार से है कनेक्शन, बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश

सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि यह पूजा का इकलौता वीडियो इंटरव्यू है. इसमें उनकी प्यारी आवाज में अंग्रेजी सुन फैन्स खूब इम्प्रेस हो रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सनी देओल की पत्नी, दिखती हैं सिंपल लेकिन इंग्लैंड के शाही परिवार से है कनेक्शन, बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश
सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का इंटरव्यू वीडियो वायरल
Social Media
नई दिल्ली:

सनी देओल नामी फिल्म स्टार हैं. शुरुआत से लेकर आज उनका स्टारम बरकरार है. वह जब भी पर्दे पर आते हैं तो छा जाते हैं और उनकी फिल्मों का क्रेज ऐसा होता है कि इनकी शुरुआत भले ही धीमी हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पारी लंबी होती है. प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सक्सेस और लाइमलाइट पाने वाले सनी देओल पर्सनल फ्रंट पर थोड़े इंट्रोवर्ट हैं या यूं कह सकते हैं कि वह केवल अपने पर्सनल स्पेस में ही रहना और इंजॉय करना पसंद करते हैं. इसी तरह उनकी पत्नी पूजा देओल भी लाइम लाइट से दूर रहती हैं. शायद ही कभी आपने उन्हें किसी फिल्म इंवेंट में या किसी पार्टी में देखा होगा. देखा भी हो कहीं को उनकी आवाज तो नहीं सुनी होगी क्योंकि वो इंटरव्यूज भी ना के बराबर ही देती हैं. पैपराजी और मीडिया से दूर रहने वाली पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहली बार दिया वीडियो इंटरव्यू!

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वाले अभिषेक ने दावा किया कि ये पूजा देओल का इकलौता वीडियो इंटरव्यू है. आप सोच रहे होंगे कि ये कौनसा मौका था जब कैमरे की नजर से दूर रहने वाली पूजा ने इंटरव्यू दिया. 

पूजा देओल ने कब दिया पहला इंटरव्यू?

वीडियो में पूजा देओल के पीछे उनके बेटे राजवीर देओल की फिल्म 'दोनों' के पोस्टर नजर आ रहे हैं. वह खुद भी फिल्म और अपने बेटे की परफॉर्मेंस को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. पूजा जिस अंदाज में बात कर रही हैं वह दिखाता है कि वह पर्सनली कितने सॉफ्ट नेचर की हैं. बता दें कि उनका कनेक्शन इंग्लैंड के शाही परिवार से है. पूजा के पिता कृष्ण देव महल भारतीय थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे. वहीं उनकी मां जून सारा महल एक ब्रिटिश महिला थीं और उनके तार रॉयल फैमिली से जुड़े थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Sunny Deol Instagram, Sunny Deol Wife, Sunny Deol Son, Sunny Deol Dharmendra, Pooja Deol, Who Is Pooja Deol, Pooja Deol Royal Connection, Pooja Deol Interview, Pooja Deol Photos, Pooja Deol Age, Sunny Deol Sunny Deol, Pooja Deol Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com