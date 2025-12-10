सनी देओल की पत्नी, दिखती हैं सिंपल लेकिन इंग्लैंड के शाही परिवार से है कनेक्शन, बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश

सनी देओल नामी फिल्म स्टार हैं. शुरुआत से लेकर आज उनका स्टारम बरकरार है. वह जब भी पर्दे पर आते हैं तो छा जाते हैं और उनकी फिल्मों का क्रेज ऐसा होता है कि इनकी शुरुआत भले ही धीमी हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पारी लंबी होती है. प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सक्सेस और लाइमलाइट पाने वाले सनी देओल पर्सनल फ्रंट पर थोड़े इंट्रोवर्ट हैं या यूं कह सकते हैं कि वह केवल अपने पर्सनल स्पेस में ही रहना और इंजॉय करना पसंद करते हैं. इसी तरह उनकी पत्नी पूजा देओल भी लाइम लाइट से दूर रहती हैं. शायद ही कभी आपने उन्हें किसी फिल्म इंवेंट में या किसी पार्टी में देखा होगा. देखा भी हो कहीं को उनकी आवाज तो नहीं सुनी होगी क्योंकि वो इंटरव्यूज भी ना के बराबर ही देती हैं. पैपराजी और मीडिया से दूर रहने वाली पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहली बार दिया वीडियो इंटरव्यू!

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वाले अभिषेक ने दावा किया कि ये पूजा देओल का इकलौता वीडियो इंटरव्यू है. आप सोच रहे होंगे कि ये कौनसा मौका था जब कैमरे की नजर से दूर रहने वाली पूजा ने इंटरव्यू दिया.

Only video interview of Sunny Deol's wife till date. A well spoken lady from Royal Family in England, Pooja Deol. pic.twitter.com/T6obZZmwzN — Abhishek (@vicharabhio) December 9, 2025

पूजा देओल ने कब दिया पहला इंटरव्यू?

वीडियो में पूजा देओल के पीछे उनके बेटे राजवीर देओल की फिल्म 'दोनों' के पोस्टर नजर आ रहे हैं. वह खुद भी फिल्म और अपने बेटे की परफॉर्मेंस को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. पूजा जिस अंदाज में बात कर रही हैं वह दिखाता है कि वह पर्सनली कितने सॉफ्ट नेचर की हैं. बता दें कि उनका कनेक्शन इंग्लैंड के शाही परिवार से है. पूजा के पिता कृष्ण देव महल भारतीय थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे. वहीं उनकी मां जून सारा महल एक ब्रिटिश महिला थीं और उनके तार रॉयल फैमिली से जुड़े थे.