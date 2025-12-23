सनी देओल जैसा लुक, वही एक्सप्रेशन, इस हमशक्ल को देख फैंस भी चौंके, वीडियो को मिले डेढ़ करोड़ व्यूज और 5 लाख लाइक

सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी बॉलीवुड एक्टर के हमशक्ल के मजेदार वीडियो सामने आ ही जाते हैं. बॉलीवुड के हमशक्ल एक्टर्स की लिस्ट में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऋषि कपूर, शशि कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, बॉबी देओल और सनी देओल समेत कई एक्टर्स के नाम शामिल हैं. बार-बार इन एक्टर्स के हमशक्ल अपने एंटरटेनिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. अब एक बार फिर सनी देओल के इस हमशक्ल का वीडियो सामने आया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत और लविंग भी है. इस वीडियो में सनी का हमशक्ल एक्टर की फिल्म जीत के गाने पर एक्ट कर रहा है. इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो चुका है और लोग इस खूब लाइक कर रहे हैं.

सनी देओल के हमशक्ल का डांस वायरल

इस वीडियो में देखेंगे कि सनी देओल का यह हमशक्ल एक्टर के स्टाइल में एक फंक्शन में पहुंचता है और स्टेज पर फिल्म जीत के रोमांटिक गाने 'तू धरती पे चाहे' पर हूबहू एक्टिंग कर रहा है. सनी के इस हमशक्ल के एक्सप्रेशन और डांस मूव्स बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं. एक पल को यह सनी देओल ही लगता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस वीडियो पर आ चुके हैं. सनी के इस हमशक्ल की इस डांस परफॉर्मेंस पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.



लोगों को भाया सनी का हमशक्ल

सनी के हमशक्ल शख्स के इस डांस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'वाह भाई मजा आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम डांस किया है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'कुछ भी कहो भाई एक्टिंग जबरदस्त है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'पहली बार मुझे किसी एक्टर का हमशक्ल इतना भाया है, लगा ही नहीं सनी पाजी का हमशक्ल है'. चौथा यूजर ने लिखता है, 'परफेक्ट, बॉडी लैंग्वेज'. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, 'कितने ही सनी आ जाए लेकिन हमशक्ल की रेस में अजय देवगन को नहीं हरा पाएंगे'. इस वीडियो पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट बॉक्स रेड हार्ट और फायर इमोजी से भर चुका है.