विज्ञापन

अपने ही इस डायलॉग से परेशान होने लगे हैं सनी देओल, बोले- और भी बहुत कुछ...

एक इंटरव्यू में सनी देओल ने अपने फेमस डायलॉग के लिए कहा कि उसके बारे में सुनने पर ही उन्हें गुस्सा आ जाता था. क्योंकि लोग उनके बाकी काम को भूल कर सिर्फ उस ही डायलॉग को सुनने की डिमांड कर दिया करते थे

Read Time: 3 mins
Share
अपने ही इस डायलॉग से परेशान होने लगे हैं सनी देओल, बोले- और भी बहुत कुछ...
अपने ही इस डायलॉग से दुखी होने लगे हैं सनी देओल
नई दिल्ली:

आमतौर पर किसी एक्टर का डायलॉग हिट हो जाता है तो एक्टर को खुशी ही होती है. फिर वो चाहें किसी मीम के फॉर्म में रिपीट हो रहा हो या उसे लेकिन कोई और सिचुएशन क्रिएट की गई हो. लेकिन सनी देओल के साथ ऐसा नहीं है. उनका फेमस डायलॉग रिपीट होता था तो उन्हें गुस्सा आने लगता था. खुद जूम के एक इंटरव्यू में सनी देओल ने अपने फेमस डायलॉग के लिए कहा कि उसके बारे में सुनने पर ही उन्हें गुस्सा आ जाता था. क्योंकि लोग उनके बाकी काम को भूल कर सिर्फ उस ही डायलॉग को सुनने की डिमांड कर दिया करते थे. ये आइकॉनिक डायलॉग है,“जब ये ढाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.”

ये भी पढ़ें: जिस फिल्म ने अजय देवगन को कमवाए थे 200 करोड़ से ज्यादा, अब फिर से हो रही रिलीज, हर एक मिनट कर देगा रोंगटे खड़े

क्यों खास है यह डायलॉग?
राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी में सनी ने वकील गोविंद का रोल किया था. फिल्म में उनका हिस्सा भले ही कैमियो जैसा था. लेकिन कोर्टरूम सीन में यह डायलॉग इतनी ताकत से बोला गया कि सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया. आज भी लोग इस डायलॉग को सुनते ही सनी देओल को याद करते हैं. उन्होंने कहा, 'ढाई किलो का हाथ ऐसी बात हो गई है, शुरुआत में मैं बहुत चिढ़ जाता था क्योंकि जहां भी जाओ, ये डायलॉग बोलो, ये डायलॉग बोलो। मेरा मतलब साफ तौर से है, यह बहुत गर्व की बात है, लोग यह सब चाहते हैं, लेकिन वो कर कर के फिर आदमी तोड़ा सा बोलता है कि यहीं और भी बहुत कुछ करना है'. सनी ने ये भी बताया कि हाल ही में अपनी फिल्म जाट में उन्हें फिर से यह डायलॉग बोलना पड़ा. शुरुआत में वो खुश नहीं थे. लेकिन बाद में समझे कि डायरेक्टर क्यों चाहते थे कि इसे सीन में शामिल किया जाए. सनी के मुताबिक, “सीन में यह डायलॉग बहुत अच्छे से बैठता है और अब तो लोग फिर से इसकी चर्चा कर रहे हैं.”

आने वाली फिल्में
सनी देओल अब बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. उनकी अगली फिल्म बॉर्डर 2 है. जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और निधि दत्ता ने लिखा है. ये फिल्म 1997 की सुपरहिट बॉर्डर का सीक्वल है और 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी होंगे. इसके अलावा सनी नितेश तिवारी की रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में नजर आएंगे. दो हिस्सों में बनने वाली ये फिल्म 2026 और 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Damini, Jaat, Sunny Deol Dhai Kilo Ka Haath Dialogue, Actor Sunny Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com