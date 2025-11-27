सुनील शेट्टी क्यों नहीं करते साउथ की फिल्में? एक्टर का चौंकाने वाला खुलासा, कहा- वहां हिंदी फिल्म एक्टर्स को...

विज्ञापन

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, जो खुद को एक प्राउड मैंगलोरियन बताते हैं, हाल ही में इस बात को लेकर चर्चा में आए कि आखिर वो साउथ की ज्यादा फिल्में क्यों नहीं करते.

सुनील शेट्टी क्यों रिजेक्ट करते हैं साउथ की फिल्में, बताई वजह
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, जो खुद को एक प्राउड मैंगलोरियन बताते हैं, हाल ही में इस बात को लेकर चर्चा में आए कि आखिर वो साउथ की ज्यादा फिल्में क्यों नहीं करते. लल्लनटॉप के एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने साफ कहा कि उन्हें साउथ से ऑफर जरूर आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑफर निगेटिव रोल के लिए होते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं. सुनील शेट्टी ने बताया कि साउथ इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है कि वहां के मेकर्स अक्सर हिंदी फिल्म एक्टर्स को विलेन के रूप में पेश करना चाहते हैं. उनकी नजर में, स्क्रीन पर एक मजबूत खलनायक दिखाने के लिए बॉलीवुड हीरो को कास्ट करना अच्छा माना जाता है. लेकिन सुनील के मुताबिक, यह बात उन्हें सही नहीं लगती.

उन्होंने कहा, "मुझे ऑफर आते हैं, लेकिन ज्यादातर निगेटिव रोल के लिए. साउथ में ट्रेंड है कि हिंदी एक्टर्स को पावरफुल विलेन बनाया जाए…लेकिन ये चीज मुझे पसंद नहीं आती". हालांकि, सुनील शेट्टी ने रजनीकांत की फिल्म दरबार में निगेटिव किरदार किया था. इस बारे में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका बचपन से सपना था कि वो रजनीकांत के साथ काम करें. उनके लिए यह अवसर किसी सपने के पूरे होने जैसा था.

सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि उन्हें साउथ इंडस्ट्री, वहां की वर्क कल्चर और लोगों का प्रोफेशनल व्यवहार बहुत पसंद है. लेकिन रोल चुनते समय उनके लिए किरदार की इमेज और कहानी सबसे ज्यादा मायने रखती है. सुनील की इस साफगोई ने फैन्स के बीच एक नई चर्चा शुरू कर दी है कि क्या वाकई साउथ में बॉलीवुड एक्टर्स को सिर्फ विलेन की तरह ही देखा जाता है. 

Suniel Shetty, Suniel Shetty Interview, Suniel Shetty On South Movies, Suniel Shetty News
