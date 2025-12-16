विज्ञापन

'बॉर्डर से तुलना मत करना', बॉर्डर 2 साइन करने से पहले सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी से कही थी ये बात

बॉर्डर 2’ के सिनेमाघरों में उतरने से पहले फिल्म से जुड़ी एक और कहानी चर्चा में है- अहान शेट्टी की. भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्मों में शुमार ‘बॉर्डर’ की विरासत को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी इस बार अहान के कंधों पर है.

बॉर्डर 2 में दिखाई देंगे अहान शेट्टी
नई दिल्ली:

Ahan Shetty in Border 2: ‘बॉर्डर 2' के सिनेमाघरों में उतरने से पहले फिल्म से जुड़ी एक और कहानी चर्चा में है- अहान शेट्टी की. भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्मों में शुमार ‘बॉर्डर' की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस बार अहान के कंधों पर है. वजह भी खास है- उनके पिता सुनील शेट्टी 1997 में जे.पी. दत्ता की ऐतिहासिक फिल्म ‘बॉर्डर' का अहम हिस्सा रहे हैं, जो आज भी दर्शकों की स्मृतियों में दर्ज है.

‘बॉर्डर 2' के ट्रेलर लॉन्च पर अहान ने उस सलाह का जिक्र किया, जो फिल्म साइन करने से पहले उन्हें अपने पिता से मिली. अहान के मुताबिक, सुनील शेट्टी ने उनसे साफ कहा था- किरदार के प्रति ईमानदार रहो, उसे दिल से जियो और काम का आनंद लो. सबसे जरूरी बात यही थी कि लोग क्या कहेंगे, इस पर ज्यादा मत सोचो और ‘बॉर्डर' से तुलना के दबाव में मत आओ. अहान ने माना कि यही सीख उन्हें सबसे ज्यादा संबल देती है.

फ्रेंचाइजी से जुड़ी उम्मीदों के बोझ पर अहान ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह इस मौके के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं. सनी देओल जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम करना और वरुण धवन जैसे सह-कलाकारों के बीच अपनी जगह बनाना उनके लिए गर्व की बात है. अहान ने स्वीकार किया कि दबाव तो है, लेकिन वह उससे डरने के बजाय उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं.

इवेंट के दौरान अहान का एक बयान तालियों से गूंज उठा. उन्होंने कहा कि पिता तो पिता होते हैं. अगर वह ‘बॉर्डर' में सुनील शेट्टी के काम का दस प्रतिशत भी निभा पाए, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और मूल फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाती है. इस बार कहानी में थलसेना के साथ-साथ नौसेना और वायुसेना की भूमिका को भी प्रमुखता दी गई है. सनी देओल अपने सिग्नेचर अंदाज़ में वापसी कर रहे हैं, वहीं वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे. अहान शेट्टी फिल्म में एक नौसेना अधिकारी की भूमिका निभाते दिखाई देंगे.

‘बॉर्डर 2' अहान शेट्टी की छह साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी भी है. उन्होंने 2021 में ‘तड़प' से अभिनय की शुरुआत की थी, और अब वह एक कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और विरासत से जुड़ी भूमिका के साथ दर्शकों के सामने हैं. 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही ‘बॉर्डर 2' से देशभक्ति, भावनाओं और भव्यता की उम्मीदें जुड़ी हैं. अहान शेट्टी के लिए यह फिल्म सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच सिनेमा की विरासत को जोड़ने वाला एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है.

Ahan Shetty, Suniel Shetty, Border, Border 2, Border 2 Trailer, Sunny Deol
