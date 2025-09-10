विज्ञापन

जेल में बंद इस एक्टर का हुआ बुरा हालत, हाथों पर लग रही है फफूंद, मरने के लिए मांग रहा है जहर

कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन फैन मर्डर केस में जेल में बंद हैं. अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने भावुक अपील की और कहा- 30 दिनों से धूप नहीं देख पाया, हाथों में फंगस हो गया, अब जहर दे दीजिए.

नई दिल्ली:

कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन इन दिनों सलाखों के पीछे हैं. उन पर अपने फैन रेणुका स्वामी की हत्या का गंभीर आरोप है. हाल ही में जब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, तो उन्होंने जज के सामने भावुक अपील की. दर्शन ने कहा कि जेल में उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है. उन्होंने यहां तक कहा, “मैं पिछले 30 दिनों से धूप नहीं देख पाया हूं, हाथों में फंगस हो गया है, अब मुझसे और सहा नहीं जाता, मुझे जहर दे दीजिए”. इस बयान पर अदालत ने उन्हें फटकार लगाई और दोबारा ऐसी बातें न कहने की चेतावनी दी.

जेल ट्रांसफर पर कोर्ट का फैसला
जेल प्रशासन ने याचिका दायर की थी कि दर्शन को बेंगलुरु की परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल से 300 किलोमीटर दूर बल्लारी जेल ट्रांसफर किया जाए. लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं है. इसलिए ट्रांसफर की मांग खारिज कर दी गई. हालांकि, अदालत ने उनकी परेशानियों को आंशिक रूप से मानते हुए कुछ राहत जरूर दी. अब दर्शन को जेल परिसर में टहलने की अनुमति मिलेगी. साथ ही उन्हें एक अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर देने का आदेश भी दिया गया. अदालत ने ये साफ किया कि सारी सुविधाएं जेल नियमों के तहत ही मिलेंगी और नियम तोड़ने पर कड़ा कदम उठाया जाएगा.

फैन की हत्या का सनसनीखेज मामला
ये पूरा मामला जून 2024 का है. पुलिस के अनुसार, दर्शन की करीबी मानी जाने वाली अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को रेणुका स्वामी नाम के फैन ने आपत्तिजनक संदेश भेजे थे. इसी बात पर गुस्साए दर्शन और उनके सहयोगियों ने रेणुका स्वामी का अपहरण कर लिया. आरोप है कि उसे तीन दिन तक बेंगलुरु के एक शेड में बंद कर प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने उसका शव एक नाले से बरामद किया था.

आगे की राह
अदालत ने दर्शन की जेल बदलने की मांग तो ठुकरा दी है, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए सीमित छूट दी गई है. अब देखना होगा कि आने वाली सुनवाई में इस हाई-प्रोफाइल केस में क्या नया मोड़ सामने आता है.

