बच्चों और बुजुर्गों के लिए नहीं हैं राजामौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का ये इवेंट, बस इन लोगों की होगी एंट्री

साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एस.एस. राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की आने वाली फिल्म एसएसएमबी 29 का जलवा अभी से फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म से जुड़े मेगा इवेंट ‘Globetrotter' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है. हर कोई इस ग्रैंड शो का हिस्सा बनना चाहता है. लेकिन जरा संभल जाइए, अगर आप 18 साल से छोटे हैं या सीनियर सिटीजन हैं. तो इस इवेंट में आपकी एंट्री नहीं होगी. जी हां, खुद राजामौली ने एक वीडियो जारी कर फैन्स को साफ साफ चेतावनी दी है कि ये इवेंट सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस के लिए है.

ये भी पढ़ें; एक-दूसरे के बॉयफ्रेंड को डेट कर चुकी हैं काजोल और ट्विंकल, नाम बताने पर दिया ऐसा रिएक्शन

A crystal-clear set of instructions and guidance from #SSRajamouli on how to reach the #GlobeTrotter event.



– Entry allowed only for those carrying physical passes

– No entry for elders or anyone below 18pic.twitter.com/aYChauZbCq — Gulte (@GulteOfficial) November 13, 2025

‘सुरक्षा पहले, स्टारडम बाद में'

राजामौली अपने वीडियो में बेहद शांत लेकिन सख्त अंदाज में कहते हैं, ‘हम जानते हैं कि फैन्स का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी है.' इवेंट 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने जा रहा है. जहां करीब 50,000 फैन्स जुटने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस और आयोजकों ने भीड़ पर कंट्रोल रखने के लिए खास नियम बनाए हैं. जिनमें से एक है 18 साल से कम उम्र वालों और बुजुर्गों की एंट्री पर बैन.

राजामौली ने फैन्स से अपील की कि जो लोग नहीं आ सकते. वो इस शो को जियो हॉटस्टार पर लाइव देखें. उन्होंने ये भी बताया कि इवेंट के लिए केवल फिजिकल पास वालों के लिए ही हैं. ऑनलाइन या नकली पास वालों को गेट पर रोक दिया जाएगा. पार्किंग दोपहर 2 बजे से खुलेगी, और जो जल्दी पहुंचेंगे उन्हें बेहतर सीट और व्यू मिलेगा.

क्या खास होने वाला है ‘Globetrotter' इवेंट में?

इस इवेंट में पहली बार एसएसएमबी 29 की झलक दिखेगी. खबर है कि महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदारों की पहली झलक, एक भव्य स्टेज सेटअप और शायद एक छोटा टीजर भी इसमें पेश किया जाएगा. राजामौली के डायरेक्शन में बनी हर फिल्म खास होती है. और, माना जा रहा है कि ये फिल्म एक ग्लोब-ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर होगी. यानी कहा जा सकता है कि ये एकदम नई दुनिया का रोमांच होगा.