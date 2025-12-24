12 फोटो में देखें प्रियंका चोपड़ा का क्रिसमस सेलिब्रेशन, 11वीं फोटो देख कहेंगे- Wow

बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने परिवार के साथ बिताए खास पलों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. यह तस्वीरें निक जोनस के नॉर्थ अमेरिका टूर ‘Greetings From Your Hometown' के खत्म होने के बाद की हैं. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों का एक कैरोसेल पोस्ट किया, जिसमें पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ उनके प्यारे और भावुक पल नजर आए. इन तस्वीरों में मालती की मां प्रियंका को गले लगाते हुए क्यूट तस्वीरें हैं, वहीं कुछ फोटो में प्रियंका और निक एक-दूसरे के साथ रोमांटिक अंदाज में दिख रहे हैं.

इसके अलावा स्टेज पर परफॉर्म करते हुए निक और उनके भाइयों जो जोनस और केविन जोनस की झलक भी देखने को मिली. प्रियंका ने टूर के दौरान पूरी टीम के साथ बैकस्टेज के कुछ कैंडिड मोमेंट्स भी शेयर किए. प्रियंका ने इस पोस्ट के साथ लिखा, "नॉर्थ अमेरिका लेग खत्म हुआ. बधाई हो @nickjonas. मैं हमेशा तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित रहती हूं. तुम इसके और बहुत कुछ डिजर्व करते हो. हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं". इसके साथ उन्होंने जो जोनस, केविन जोनस और जोनस ब्रदर्स को भी टैग किया.

दिसंबर में फैमिली टाइम

प्रियंका चोपड़ा के लिए यह दिसंबर महीना परिवार के नाम रहा है. कुछ दिन पहले भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैमिली मोमेंट्स की कई तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में वह पति निक के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आईं और बेटी मालती के साथ भी खुशहाल पल कैद किए. उस पोस्ट के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा था, "बस कुछ रैंडम पल… घर पर रहना अच्छा लग रहा है".

प्रियंका और निक की लव स्टोरी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 2018 में राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस में शाही अंदाज में शादी की थी. जनवरी 2022 में दोनों ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया. काम की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी' में नजर आएंगी, जिसमें वह मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में वह इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में हैदराबाद में अपने को-स्टार महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और डायरेक्टर राजामौली के साथ शामिल हुई थीं.

इसके अलावा प्रियंका के पास हॉलीवुड फिल्म ‘द ब्लफ' भी है, जो एक एक्शन ड्रामा है. साथ ही वह स्पाई थ्रिलर सीरीज ‘सिटाडेल सीजन 2' में भी वापसी करेंगी, जहां वह रिचर्ड मैडन के साथ फिर नजर आएंगी.