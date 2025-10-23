विज्ञापन

'एक दीवाने की दीवानियत' की एक्ट्रेस रही है पंजाबी फिल्मों की शान, दे चुकी है हिट पे हिट, देखे 7 खूबसूरत तस्वीरें

पंजाब इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है और अपनी अलग जगह बनाई है. इस समय पंजाब इंडस्ट्री की सोनम बाजवा बॉलीवुड में छाई हुई हैं.

एक दीवाने की दीवानियत’ में सोनम बाजवा का जलवा
नई दिल्ली:

पंजाब इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है और अपनी अलग जगह बनाई है. इस समय पंजाब इंडस्ट्री की सोनम बाजवा बॉलीवुड में छाई हुई हैं. सोनम की बैक टू बैक कई फिल्में आ रही हैं जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पाए या न दिखा पाए लेकिन सोनम की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. सोनम की दिवाली के मौके पर एक दीवाने की दिवानियत रिलीज हुई है. सोनम और हर्षवर्धन राणे की लव स्टोरी को बहुत पसंद किया जा रहा है. आइए आपको सोनम बाजवा के करियर के बारे में बताते हैं.

सोनम बाजवा की हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बना ली है. सोनम ने बॉलीवुड में फिल्म हाउसफुल 5 से कदम रखा है.

अपनी पहली ही फिल्म से सोनम इंडस्ट्री में छा गई हैं. सोनम की एक साल में ही तीन फिल्में रिलीज हो गई हैं.

हाउसफुल 5 के बाद सोनम बाजवा की बागी 4 और अब एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई है. हर फिल्म में सोनम ने अपनी एक्टिंग के साथ पर्सनालिटी से सभी को इंप्रेस किया है.

बॉलीवुड से पहले सोनम ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है. उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में फिल्म बेस्ट ऑफ लक से कदम रखा था.

बेस्ट ऑफ लक में सोनम बाजवा के साथ गिप्पी ग्रेवाल और जैजी बी लीड रोल में नजर आए थे. पहली पंजाबी फिल्म से ही सोनम स्टार बन गई थीं.

सोनम अब तक कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उनकी पंजाबी फिल्मों की लिस्ट में कैरी ऑन जट्टा 3, पंजाब 1984, सुपर सिंह, हौंसला रख जैसी कई फिल्में शामिल हैं.

सोनम पंजाब इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना रही हैं. उनके हाथ में अभी कई बॉलीवुड फिल्में हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. 

