सोनम बाजवा का सपना हुआ सच, 'Border 2' में बनेंगी दिलजीत की पत्नी, सुनाई बचपन की इमोशनल कहानी

अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं, तो जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' आपके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावना रही होगी. वो संदेशे आते हैं गाना और सनी देओल का वो धाकड़ अंदाज आज भी रोंगटे खड़े कर देता है. अब इसी ऐतिहासिक फिल्म का सीक्वल यानी 'बॉर्डर 2' (Border 2) जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाला है. इस बार फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर जबरदस्त चर्चा है, और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पंजाबी कुड़ी सोनम बाजवा की.

इसी फिल्म से जुड़ने को लेकर अभिनेत्री सोनम बाजवा ने आईएएनएस से खास बात की और अपनी खुशी साझा की.

सोनम बाजवा 'बॉर्डर 2' में अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आने वाली हैं. आईएएनएस से बात करते हुए सोनम बाजवा ने बताया कि उनके लिए यह फिल्म सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बचपन की यादों से जुड़ा एक खास अनुभव है. 'बॉर्डर' उनके दिल के बेहद करीब रही है और उसी फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.

सोनम ने कहा, ''मैंने बचपन में 'बॉर्डर' फिल्म न जाने कितनी बार टीवी पर देखी होगी. यह फिल्म मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि देशभक्ति, भावनाओं और बलिदान की सीख देने वाली कहानी है. इस फिल्म से मेरी कई प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं और इसलिए 'बॉर्डर 2' का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व और खुशी का पल है.''

उन्होंने इंटरव्यू में आगे बताया कि उन्हें 'बॉर्डर 2' में काम करने का मौका कैसे मिला. सोनम ने कहा, "फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह ने खुद मुझसे संपर्क किया था. इससे पहले मैंने अनुराग सिंह के साथ 2017 में आई पंजाबी फिल्म 'सुपर सिंह' में काम किया था. हमारे बीच पहले से ही अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता रहा है, जिसकी वजह से यह सहयोग और भी सहज हो गया."

इस बातचीत में सोनम ने एक और दिलचस्प बात साझा की. उन्होंने बताया कि 'सुपर सिंह' और 'बॉर्डर 2' दोनों फिल्मों में एक समान चीज है, और वह है दिलजीत दोसांझ.

सोनम ने कहा, "अनुराग सिंह और दिलजीत के साथ काम करना हमेशा खास रहा है. पंजाब से जुड़ी इन फिल्मों ने हमारे आपसी रिश्ते को और मजबूत किया है, और यही वजह है कि मैं इस टीम के साथ फिर से काम करने को लेकर काफी उत्साहित थी."

फिल्म में अपने किरदार को लेकर सोनम ने बताया, ''मैं मंजीत नाम की एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभा रही हूं. मेरा किरदार अंबाला से ताल्लुक रखता है और मेरी शादी दिलजीत दोसांझ के निभाए गए किरदार फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह से होती है. यह किरदार भावनात्मक रूप से काफी गहरा है और कहानी में इसकी अहम भूमिका है.''

अभिनेत्री ने कहा, ''निर्देशक अनुराग सिंह ने मुझसे कहा था कि मंजीत के किरदार के लिए सबसे पहले उन्हें मेरा ही नाम दिमाग में आया था. यह बात मेरे लिए सच में बहुत मायने रखती है. जैसे ही मुझे पता चला कि 'बॉर्डर 2' पर काम शुरू होने वाला है, उसी पल से यह फिल्म मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई थी. ऐसे ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना हर कलाकार के लिए खास होता है.''

'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.