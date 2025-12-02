सोनाक्षी-जहीर ने वीडियो में दिखाया अपने सपनों का आशियाना, पूजा के कमरे में दिखी कुरान, बाइबिल और गीता

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल से ज्यादा समय हो चुका है. कई साल तक डेट करने के बाद इस कपल ने शादी रचाई थी. सोनाक्षी और जहीर का नया घर बनकर तैयार हो गया है जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दिखाई है. उन्होंने अपना नया घर बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है. एक-एक कोने को उन्होंने बहुत ही यूनिक रखा है. जहीर और सोनाक्षी ने अपने व्लॉग में होम टूर की वीडियो शेयर की है. जिसे लोग बहुत देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने लिविंग रूम से लेकर किचन तक सब दिखाया है. आइए एक नजर डालते हैं कैसा है सोनाक्षी-जहीर का सपनों कसा घर...

कैसा है सोनाक्षी-जहीर का सपनों का घर?

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल कई बार अपने व्लॉग में नए घर के बारे में बात कर चुके थे मगर इसकी झलक नहीं दिखाई थी. अब ये घर बनकर तैयार हो गया है तो इसे खूब पसंद किया जा रहा है. सोनाक्षी ने नए घर की शुरुआत किचन से की. किचन एरिया जहीर का सबसे फेवरेट है. जहीर को स्टील की चीजें बहुत पसंद हैं. सोनाक्षी और जहीर अपनी बालकनी से सनसेट खूब एंजॉय करते हैं. उन्होंने अपनी बालकनी भी दिखाई. इसके साथ डाइनिंग रूम की भी झलक दिखाई. जिसमें ढेर सारी फोटो और किताबें रखी हुई हैं.

सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल के घर का वीडियो:

खास है ट्रैवल वॉल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के घर में जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो है ट्रैवल वॉल. इस वॉल पर उन्होंने अपनी ट्रिप की यादें संजो रखी हैं. जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं. इस वीडियो में सोनाक्षी ने अपना जूतों, कपड़ों और जूलरी का कलेक्शन भी दिखाया है. उनके घर का इंटीरियर न्यूयॉर्क और मालदीव से इंस्पायर है.

पूजा और मेडिटेशन रूम में कुरान, बाइबिल और गीता

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के होम टूर वीडियो में उनके पूरे घर की झलक देखने को मिलती है. लेकिन पूजा का कमरा जिन्हें उन्होंने मेडिटेशन रूम भी कहा है, वहां पर कुरान, न्यू टेस्टामेंट, बाइबिल और गीता को भी रखा है. ये खास बात खूब दिल जीत रही है. सोनाक्षी सिन्हा ने इस वीडियो में बाइबिल दिखाई जो काफी पुरानी लग रही है, और इस पर टेप भी चिपकी है. वो बताती हैं कि यह उनकी मम्मी की है.

सोनाक्षी-जहीर के होम में वीडियो शूट कमरा भी

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने वीडियो में दिखाया कि उन्होंने अपने वीडियो शूट करने के लिए भी एक कोना बनाया है. जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है. सोनाक्षी-जहीर के इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.