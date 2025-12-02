Maroon Color Sadiya Song: 'मरून कलर सड़िया' गाने ने यूट्यूब पर उड़ाया गरदा, आम्रपाली-निरहुआ की सादगी भरी केमेस्ट्री 300 करोड़ के पार

विज्ञापन

  • भोजपुरी गाना ‘मरून कलर सड़िया’ ने यूट्यूब पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए
  • यह गाना 12 मार्च 2024 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था.
  • इस भोजपुरी गाने में दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी है
नई दिल्ली:

Maroon Color Sadiya Song Crosses 300 million views on youtube: भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी गाने ने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वो है सुपरहिट सॉन्ग ‘मरून कलर सड़िया'. रिलीज के बाद से ही इस भोजपुरी गाने ने इंटरनेट पर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही. भोजपुरी फिल्म ‘फसल' का ये गीत आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. चाहे बात यूट्यूब की हो या इंस्टाग्राम रील्स की. इसमें जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे का कमाल का स्क्रीन मैजिक दर्शकों को दीवाना बना रहा है. दर्शकों का प्यार देख ये गाना एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है. और बना चुका है यूट्यूब पर 300 मिलियन (30 करोड़) व्यूज का धमाकेदार रिकॉर्ड. इस गाने को वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशल चैनल पर रिलीज किया गया था.

मरून कलर सड़िया 300 मिलियन के पार

भोजपुरी सॉन्ग ‘मरून कलर सड़िया' की धमाकेदार पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाने ने ना सिर्फ व्यूज के मामले में बल्कि लाइक्स में भी शानदार परफॉर्म किया है. यूट्यूब पर इस सॉन्ग ने 1.6 मिलियन लाइक्स अपनी झोली में डाल लिए हैं. ये भोजपुरी गाना 12 मार्च 2024 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था.

यहां देखें वीडियो:

.

निरहुआ और आम्रपाली दुबे के इस भोजपुरी गाने को अपनी दमदार आवाज से सजाया है कल्पना पटवारी और नीलकमल सिंह ने. जबकि इसके दिल छू लेने वाले संगीत को ओम झा और आर्या शर्मा ने तैयार किया है. फिल्म ‘फसल' के डायरेक्टर पराग पाटिल की विजुअल प्रेजेंटेशन और गाने की रियलिस्टिक शूटिंग ने इसे और खास बना दिया.

किसान की कहानी और भोजपुरी संस्कृति का शानदार मेल

भोजपुरी सॉन्ग ‘मरून कलर सड़िया' सिर्फ एक मनोरंजक गाना नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा एक सफर है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक किसान संघर्षों और मुश्किल हालातों के बावजूद मुस्कुराता है, हिम्मत नहीं हारता और अपने खेतों और जमीन से गहरा लगाव रखता है. यही असली और सच्ची कहानी दर्शकों के दिल को छू रही है. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार तारीफों की बारिश कर रहे हैं.

निरहुआ और आम्रपाली, भोजपुरी की हिट जोड़ी

वैसे भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे को भोजपुरी की हिट जोड़ी माना जाता है. ये दोनों जब भी साथ आते हैं तो गरदा उड़ा देते हैं. ऐसे ही कुछ मरून कलर सड़िया को लेकर भी है. इस गाने में दोनों की सादगी को खूब पसंद किया गया है. वैसे भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है.

