बॉलीवुड की वो सुपरस्टार, जो क्रिकेटर पति के उठने से पहले करती थीं मेकअप, सोनाक्षी सिन्हा ने दिया रिएक्शन 

सोहा अली खान ने बताया कि उनकी मां शर्मिला टैगोर पति मंसूर अली खान के उठने से पहले मेकअप करती थीं, जिस पर सोनाक्षी सिन्हा ने रिएक्शन दिया. 

नई दिल्ली:

24 साल की उम्र में करियर के पीक पर बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार शर्मिला टैगोर ने क्रिकेटर मंसूर अली खान से शादी की. दोनों की लव स्टोरी किसी परियों की कहानी जैसी थी. जहां कुछ समय तक डेट करने के बाद मंसूर अली खान ने एक्ट्रेस को प्रपोज किया. हालांकि शर्मिला टैगोर ने उनके सामने शर्त रख दी कि अगर वह तीन छक्के अगले मैच में मारेंगे तो वह हां कह देंगी. इस पर पहले तो क्रिकेटर हंसे और फिर चैंलेंज को सीरियस लेते हुए फील्ड पर छक्के लगा दिए. इसके बाद कपल ने शादी कर दी. लेकिन क्या हाल ही में कहा गया कि शर्मिला टैगोर कथित तौर पर पति से पहले उठकर चेहरे पर मेकअप लगा लेती थीं. 

शर्मिला टैगोर करती थीं पति के उठने से पहले मेकअप

सोहा अली खान ने अपने पॉडकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा से प्यार और रिश्तों के बारे में बात की. वहीं एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, मैं कुणाल (एक्ट्रेस के पति) के सामने बिना मेकअप के आने में कम्फरटेबल हूं. हालांकि मेरी मां ने मुझे बताया कि जब उनकी शादी हुई तो वह पापा से पहले उठकर चेहरे पर थोड़ा मेकअप लगा लेती थीं. इसके बाद वह फिर सो जाती थीं क्योंकि उन्हें लगे कि वह शर्मिला टैगोर हैं. और वह उठने के बाद कुछ समय तक शर्मिला टैगोर को देखते रहें. 

सोनाक्षी सिन्हा ने दिया रिएक्शन

इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा से वह कहती हैं, क्या आपको लगता है कि चीजें ऐसे होती हैं. अट्रैक्शन के लिए एफर्ट मायने रखता है. इस पर सोनाक्षी कहती हैं, मैं सच में इस बारे में नहीं सोचती. हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं. यह लुक्स से परे है. मुझे एहसास होता है कि मैं दूसरी चीजों के लिए उनसे अट्रैक्ट होती हूं. वो जैसे हैं वैसे ही और जैसा वह मुझे फील करवाते हैं. कुछ दूसरी चीजें हैं, जो जाती नहीं है. हालांकि अगर वह जानबूझकर नहीं चाहता अच्छे से व्यवहार ना करना. 

सोनाक्षी सिन्हा ने की पति जहीर की तारीफ

आगे वह कहती हैं. “वह ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं, चाहे मेरा साइज कुछ भी हो या मैं कैसी भी दिखूं. वह मेरी सबसे अजीब तस्वीरें लेते हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूं, तो वह कहते हैं, ‘मुझे उस पल में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो.' जब कि मैं बिल्कुल टूटी-फूटी दिखती हूं.” जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले साल सात साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था. 

