सोनाक्षी सिन्हा ने 5 साल तक घरवालों से छिपाकर रखा था जहीर इकबाल से रिश्ता, मम्मी पूनम सिन्हा का खुलासा

सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल जून में ज़हीर इक़बाल से शादी करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था. शादी से पहले दोनों ने सात साल तक डेट किया था. दोनों फराह खान के यूट्यूब चैनल पर उनके लेटेस्ट व्लॉग में दिखे, जहां सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा भी मौजूद थीं. जब फराह ने पूछा कि पूनम को दोनों के एक-दूसरे को डेट करने के बारे में कब पता चला, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 5 साल तक पता नहीं चला था. मज़ेदार बातचीत के दौरान फराह ने पूनम से पूछा, “नेपाल तक तो बात फैल चुकी थी लेकिन आपको कब पता चला कि ये दोनों डेट कर रहे थे?”

सोनाक्षी हंसी और कहा कि उन्हें पहले से पता था. पूनम ने बताया कि वे नॉर्दर्न लाइट्स गए थे, जहां ज़हीर ने सोनाक्षी को प्रपोज़ किया था. जब फराह ने कहा कि उससे पहले वे कई सालों से डेट कर रहे थे, तो पूनम ने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता था.”

फिर सोनाक्षी ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, “मम्मी, कैमरे पर झूठ मत बोलो. सबसे पहले आपको बताया था, आपने पापा को नहीं बताया.” पूनम ने आगे कहा कि जब सोनाक्षी ने ट्रे उठाईं और ज़हीर के लिए छोटे-मोटे काम किए, तो उन्हें लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.

