स्मृति मंधाना ने उतारी पलाश मुच्छल की एंगेजमेंट रिंग? सबूत है शादी टलने के बाद स्मृति का पहला सोशल मीडिया पोस्ट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी शादी टालने के बाद शुक्रवार को पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की. स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे खुश नजर आ रही हैं.

स्मृति मंधाना ने उतारी पलाश मुच्छल एंगेजमेंट रिंग?
नई दिल्ली:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी शादी टालने के बाद शुक्रवार को पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की. स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे खुश नजर आ रही हैं. लेकिन फैंस ने वीडियो में उनकी उंगली पर एंगेजमेंट रिंग न दिखने पर सवाल उठाए हैं. स्मृति और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन परिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया.

स्मृति की तबीयत कब बिगड़ी

स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को शादी से ठीक पहले बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके अगले दिन पलाश को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा. सौभाग्य से, अब दोनों ही स्वस्थ हो चुके हैं और अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. लेकिन शादी की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है. स्मृति के परिवार और पलाश के परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही नई तारीख तय हो जाएगी.

स्मृति ने सोशल मीडिया पर क्या किया पोस्ट

शादी टलने की अफवाहें तब शुरू हुईं जब स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी शादी से जुड़ी पोस्ट हटा लीं. पलाश ने भी अब तक कोई पोस्ट नहीं शेयर की है. शुक्रवार को स्मृति ने टूथपेस्ट के साथ पेड पार्टनरशिप में एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें वे अपनी क्रिकेट करियर के बारे में बात कर रही हैं. वीडियो में स्मृति मुस्कुराती नजर आ रही हैं और वर्ल्ड कप विजेता के रूप में अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रही हैं. फैंस ने कमेंट्स में कहा कि उनकी मुस्कान वापस आ गई है, लेकिन कुछ ने वीडियो के समय पर सवाल उठाए. एक फैन ने लिखा, "क्यों लग रहा है कि वे दुखी हैं? मुस्कान तो है, लेकिन आवाज और आंखों में उदासी झलक रही है. और एंगेजमेंट रिंग कहां है?"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर

एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मुस्कान तो वापस आ गई (इमोजी के साथ), लेकिन रिंग गायब हो गई." कई फैंस का मानना है कि यह वीडियो शादी या एंगेजमेंट से पहले शूट किया गया होगा. एक कमेंट में कहा गया, "देखिए उनके हाथों पर मेहंदी का रंग नहीं है, मतलब एंगेजमेंट से पहले का वीडियो है." दूसरे ने लिखा, "ये तो प्रपोजल से पहले मुंबई में शूट हुआ लगता है." कुछ फैंस ने स्मृति को 'क्वीन' कहकर सपोर्ट किया और उनकी जल्दी रिकवरी की कामना की.

शादी की तारीख 

स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बेहद मजबूत है. शादी टलने के बावजूद, फैंस उनके स्वास्थ्य और खुशी की दुआ कर रहे हैं. परिवारों का कहना है कि जैसे ही सब नॉर्मल होगा, शादी की नई तारीख की घोषणा कर दी जाएगी. स्मृति की यह पोस्ट उनके फैंस के लिए राहत की तरह है, लेकिन रिंग को लेकर चल रही चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर है. 

