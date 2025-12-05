475 किमी का सफर तय कर फिल्म देखने पहुंचा था शख्स, रिलीज से पहले ही पोस्टपोन हो गई फिल्म

नंदमुरी बालकृष्ण के फैंस के लिए गुरुवार की शाम किसी झटके से कम नहीं थी. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म अखंडा 2 की स्पेशल प्रीमियर शो पहले कैंसिल हुआ और उसके कुछ ही देर बाद ये घोषणा कर दी गई कि फिल्म 5 दिसंबर को भी रिलीज नहीं होगी. ये खबर उस समय सामने आई जब दूर दराज के इलाकों से हजारों फैंस थिएटर तक पहुंच चुके थे. कई लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, टिकट बुक कर ली, यहां तक कि कुछ फैंस सुबह 5 बजे बस पकड़कर थिएटर पहुंचे थे. लेकिन आखिरी पलों में आई इस खबर ने माहौल को गुस्से से भर दिया.

With a heavy heart, we regret to inform you that #Akhanda2 will not be releasing as scheduled due to unavoidable circumstances.



This is a painful moment for us, and we truly understand the disappointment it brings to every fan and movie lover awaiting the film.



We are working… — 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025

475 किमी का सफर, 2 लाख की टिकट, सब बेकार

फिल्म की रिलीज के ठीक पहले जब प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स प्लस ने अचानक फिल्म पोस्टपोन करने की खबर दी. लेकिन तब तक कई दर्शक थिएटर पहुंच चुके थे. हैदराबाद के प्रसाद्स मल्टीप्लेक्स के एक कर्मचारी ने मीडिया को बताया कि उनके कुछ दोस्त PCX फॉर्मेट में फिल्म देखने के लिए 475 किमी की यात्रा कर पहुंचे थे. एक फैन ने ट्विटर पर लिखा कि दस दोस्त 5 बजे सुबह बस पकड़कर 475 किमी यात्रा कर पहुंचे थे. लेकिन आखिरी पल में फिल्म पोस्टपोन हो गई.

अमेरिका से भी फैंस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां लोग लंबी दूरी तय कर थिएटर में अपडेट का इंतजार करते दिखे. जर्मनी में एक फैन ने फिल्म देखने के लिए 2 लाख रु. का पहला टिकट खरीदा था. अब लोग पूछ रहे हैं कि उसका क्या होगा.

क्यों टली फिल्म?

अखंडा 2 की रिलीज रुकने का कारण सामने आ गया है. इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. इरोज ने कोर्ट में अपील की थी कि 14 रील्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 14 पर उनका 28 करोड़ रु बकाया है. इसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि अखंडा 2 की रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी प्रकार का कमर्शियल उपयोग अगले आदेश तक रोक दिया जाए.इसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने कहा, ‘हम निराश हैं और समझते हैं कि फैंस कितने दुखी हैं. हम जल्द समाधान लाने की कोशिश कर रहे हैं.'