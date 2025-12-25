कपिल शर्मा के शो पर नहीं आईं स्मृति मंधाना! शादी टूटने के बाद केवल क्रिकेट पर किया फोकस! फैंस हुए उदास

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने वाले एपिसोड का प्रोमो सामने आते ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिला. इस खास एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत का जश्न मनाया. टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और हेड कोच अमोल मजुमदार शो में शामिल हुए. लेकिन एक बड़ी कमी सबकी नजर में आई वह थी वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना का प्रोमो से गायब होना. दरअसल वो इस एपिसोड का हिस्सा नहीं थीं.

प्रोमो में कपिल शर्मा ने हरमनप्रीत से ट्रॉफी उठाने से पहले किए गए भांगड़ा के बारे में पूछा. हरमनप्रीत ने बताया कि स्मृति ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था. तब जेमिमा रोड्रिग्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “हैरी दीदी हमारी तो बात नहीं मानतीं, लेकिन स्मृति ने कहा था कि अगर भांगड़ा नहीं किया तो मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी!”

यहां देखें कपिल के शो के नए एपिसोड का प्रोमो:

कुछ समय पहले ही स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी को कैंसल किया. इस घटना के बाद से वह पूरी तरह क्रिकेट पर फोकस कर रही हैं. उन्होंने खुद बताया था कि फिलहाल उनके लिए खेल ही सबसे अहम है. फैंस स्मृति की कमी को महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं. यह एपिसोड नेटफ्लिक्स पर 27 दिसंबर को स्ट्रीम होगा. प्रोमो को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स से साफ है कि दर्शक इस मजेदार एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि पहले एपिसोड और सीजन-4 के प्रीमियर एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर आई थीं.