2019 में हुई पहली मुलाकात, 23 नवंबर को होने वाली थी शादी, अब स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से शादी की कैंसिल

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत और दूल्हे पलाश के अस्पताल में एडमिट होने के बाद शादी कैंसिल हो गई. इसके बाद म्यूजिक कंपोजर पर चीटिंग के दावे किए गए. जबकि स्मृति मंधाना ने शादी से जुड़ी तस्वीरें इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी. इन सब रुकावटों के बाद कपल ने चुप्पी साधे रखी. लेकिन अब स्मृति मंधाना ने पहली बार पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल होने की बात कंफर्म करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि इससे पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की ढेर सारी तस्वीरें सामने आ चुकी थीं.

2019 से हुई थी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की मुलाकात

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल लंबे समय से रिश्ते में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2019 से कपल एक-दूसरे को डेट कर रहा है. वहीं दोनों की शादी के कयास भी लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन शायद मंधाना ने अपने प्रोफेशनल करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद शादी के बारे में कपल ने फैंस को गुड न्यूज दी थी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला विश्व कप खिताब जीता था. विश्व कप में मंधाना का भी अहम योगदान रहा था. विश्व विजेता बनने के बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया था.

हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी की वीडियो-तस्वीरें हुई थीं वायरल

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की रस्में 21 नवंबर से शुरू हो चुकी थीं. वहीं सोशल मीडिया पर हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुईं. इसमें स्मृति मंधाना को खूब डांस करते हुए देखी गईं. देसी गर्ल से लेकर तेनू लेके मैं जावंगा गाने पर वह डांस करते हुए दिख रही हैं. इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम भी अपनी दोस्त के लिए परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए थे.