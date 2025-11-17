पर्दे पर फिर से लौट रही है शोले, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में 50 साल बाद दिखेगी ओरिजिनल एंडिंग

अगर आप शोले के फैन हैं, तो 2025 आपके लिए बेहद खास होने वाला है. हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म अब बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. और, इस बार सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं, एक बड़ा सरप्राइज भी साथ ला रही है. 12 दिसंबर 2025 को ‘शोले- द फाइनल कट' पूरे भारत में 1,500 स्क्रीन पर रिलीज होगी. फिल्म के 50 साल पूरे होने पर ये एक मेगा सेलिब्रेशन की तरह प्लान किया गया है. सबसे दिलचस्प बात ये कि पहली बार दर्शक फिल्म का वही असली, अनकट क्लाइमैक्स देख पाएंगे जिसे 1975 में सेंसर बोर्ड ने हटवा दिया था. यानी शोले को अब बिल्कुल उसी तरह देखने का मौका मिलेगा जैसा डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने ओरिजिनल बनाया था.

सेंसर बोर्ड ने 1975 में क्यों बदला था एंड

साल 1975 इमरजेंसी का दौर था. सेंसर बोर्ड ने शोले के क्लाइमैक्स को वॉयलेंट मानकर बदलने का आदेश दिया था. तब से लेकर आज तक दर्शक एक बदला हुआ एंड ही देखते आए हैं. लेकिन सेट पर मौजूद लोगों की कहानियों, फिल्म प्रेमियों और पुराने डॉक्यूमेंट्स में हमेशा इस बात का ज़िक्र होता रहा कि असली क्लाइमैक्स कितना इंटेंस और इमोशनल था. अब ‘द फाइनल कट' में आप वही सीन देख पाएंगे जिसमें ठाकुर (संजीव कुमार) अपने स्पाइक्स वाले जूते पहनकर गब्बर (अमजद खान) का सामना करते हैं. ये सीन न सिर्फ कहानी को एक पावरफुल क्लोजर देता है, बल्कि ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी को भी पूरे अंजाम तक पहुंचाता है. सिप्पी फिल्म्स ने सोशल मीडिया ऐलान भी कर दिया है कि फिल्म को 4K और डॉल्बी 5.1 में शानदार तरीके से रिस्टोर किया गया है. जिससे थिएटर में देखने का मज़ा दोगुना हो जाएगा.

TIFF में मिल चुकी है तारीफ

गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में शोले: द फाइनल कट पहले ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में दिखाई गई, जहां लोगों ने इसे खूब पसंद किया. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान की शानदार परफॉर्मेंस वाली शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत के फिल्म कल्चर का एक हिस्सा है. अब जब फिल्म अपने ओरिजनल एंड के साथ वापस आ रही है. तो पुराने फैंस के लिए ये बड़ा तोहफा है और नई जनरेशन के लिए एक फ्रेश, ग्रैंड थियेट्रिकल एक्सपीरियंस साबित हो सकती है.