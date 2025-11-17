विज्ञापन

ये हैं भारत के 10 सबसे महंगे डायरेक्टर, एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं मोटी रकम, हैरान कर देगी राजामौली की फीस

इंडियन सिनेमा में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए मोटी रकम ली है. एसएस राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी वांगा तक कई डायरेक्टर्स इस लिस्ट में शामिल हैं.

नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा में एक से एक बढ़कर फिल्में बनी हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खूब बड़े बजट की फिल्में बनी हैं. इन बड़े बजट की फिल्मों के लिए एक्टर्स-एक्टर मोटी फीस लेते हैं मगर क्या आपको पता है डायरेक्टर्स भी इन बड़ी फिल्मों के लिए मोटी फीस लेते हैं. कई बड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने शानदार फिल्में बनाने के लिए बहुत ज्यादा फीस ली है. आज आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप 10 डायरेक्टर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने फिल्में बनाने के लिए मोटी फीस ली थी. इस लिस्ट में एसएस राजामौली से लेकर सिद्धार्थ आनंद तक कई डायरेक्टर्स शामिल हैं.

कौन है हाईएस्ट पेड डायरेक्टर

1. एसएस राजामौली-200 करोड़

‘बाहुबली' और ‘आरआरआर' जैसी फिल्मों के डायरेक्टर एसएस राजामौली इंडस्ट्री के सबसे महंगे डायरेक्टर हैं. वो एक फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपये तक लेते हैं. फिलहाल वो महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘SSMB29' पर काम कर रहे हैं.

2. संदीप रेड्डी वांगा -100 करोड़

‘कबीर सिंह' और ‘एनिमल' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा एक फिल्म के लिए 100 करोड़ लेते हैं.

3. प्रशांत नील- 100 करोड़

‘KGF' फेम प्रशांत नील भी 100 करोड़ फीस लेते हैं. उनकी हर फिल्म में दमदार एक्शन और बड़े बजट का तड़का होता है.

4. राजकुमार हिरानी- 80 करोड़

‘3 इडियट्स' और ‘पीके' जैसे क्लासिक देने वाले राजकुमार हिरानी 80 करोड़ फीस लेते हैं. उनकी फिल्मों में भावनाओं और मनोरंजन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है

5. सुकुमार – 75 करोड़

‘पुष्पा' के डायरेक्टर सुकुमार 75 करोड़ लेकर हर प्रोजेक्ट में अपना खास मसाला जोड़ते हैं.

6. संजय लीला भंसाली- 65 करोड़

शानदार सेट और बिग बजट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले संजय लीला भंसाली 65 करोड़ फीस लेते हैं. उनकी हर फिल्म एक विजुअल ट्रीट होती है.

7. एटली कुमार-60 करोड़

‘जवान' के डायरेक्टर एटली कुमार भी टॉप पेमेंट लेने वालों की लिस्ट में शामिल हैं. वो 60 करोड़ फीस लेते हैं.

8. लोकेश कनगराज- 60 करोड़

साउथ के नए ब्लॉकबस्टर किंग लोकेश कनगराज 60 करोड़ लेते हैं. उनकी फिल्में एक्शन और थ्रिल से भरी होती हैं.

9. शंकर- 50 करोड़

हाई टेक्नोलॉजी और बेहतरीन विजुअल्स के लिए फेमस डायरेक्टर शंकर एक फिल्म के लिए 50 करोड़ फीस लेते हैं.

10. सिद्धार्थ आनंद - 45 करोड़

‘वॉर' और ‘पठान' बना चुके सिद्धार्थ आनंद 45 करोड़ फीस लेते हैं. वो इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' डायरेक्ट कर रहे हैं.

SS Rajamouli, Sandeep Reddy Vanga, Prashanth Neel, Rajkumar Hirani, Sukumar
