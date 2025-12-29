विज्ञापन

इक्कीस की स्क्रीनिंग में इमोशनल नजर आए सनी देओल, पापा धर्मेंद्र की तस्वीर के पास क्लिक करवाई फोटो

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस अगले साल 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह उनकी आखिरी फिल्म है. ऐसे में देओल परिवार ने फिल्म इक्कीस की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस अगले साल 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह उनकी आखिरी फिल्म है. ऐसे में देओल परिवार ने फिल्म इक्कीस की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी. जिसमें सनी देओल सहित उनका पूरा परिवार पहुंचा. सोशल मीडिया पर देओल परिवार की फिल्म स्क्रीनिंग से कई तस्वीरें और वीडियो नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं पापा की आखिरी फिल्म के स्क्रीनिंग पर सनी देओल इमोशनल होते नजर आए हैं. 

इमोशनल हुए सनी देओल

सनी देओल, बॉबी देओल और अभय देओल सहित पूरे देओल परिवार के वीडियो को पैपराजी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. एक वीडियो में सनी देओल नजर आ रहे हैं. जिसमें वह पापा धर्मेंद्र की तस्वीर के साथ फोटो क्लिक कराते दिखे. इस दौरान सनी देओल का इमोशनल अंदाज देखने को मिला. वहीं बॉबी देओल कजिन भाई अभय देओल और पत्नी-बेटे के साथ इक्कीस की स्क्रीनिंग में पहुंचे. जहां उन्होंने फैमिली के साथ पोज दिए.

धर्मेंद्र का निधन

इनके अलावा इक्कीस की अन्य स्टारकास्ट भी फिल्मी की स्क्रीनिंग में पहुंची. सोशल मीडिया पर सभी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का बीते 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं. धर्मेंद्र अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों में एक्टिव रहे. धर्मेंद्र लंबे समय तक फिल्मों में एक्टिव रहे थे. उन्होंने मेरा गांव मेरा देश, प्रतिज्ञा, शोले, धरम वीर सहित तमाम हिट फिल्में दी थीं. 

