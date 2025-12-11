धुरंधर को लेकर आई ये बुरी खबर, इन 6 देशों में रिलीज नहीं होगी रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और आर माधवन की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ दर्शकों कलाकारों की एक्टिंग भी खूब पसंद कर रहे हैं. कमाई के मामले में 'धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं, लेकिन अब आदित्य धार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कुछ देशों में बैन किया जा रहा है. जिससे साफ है कि 'धुरंधर' को काफी घाटा होने वाला है. दरअसल इस फिल्म को गल्फ देशों में बैन किया जा रहा है.

इन देशों में बैन हुई धुरंधर

अंग्रेजी वेबसाइट डेक्कन क्रोनिकल की खबर के अनुसार 'धुरंधर' को गल्फ देश- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पूरी तरह बैन कर दिया गया है. इन देशों का कहना है कि फिल्म पाकिस्तान-विरोधी है, इसलिए इसे रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. फिल्म की टीम ने जब इन देशों के सेंसर बोर्ड से संपर्क किया तो भारी-भरकम कट्स की मांग की गई, जिसे मानना मुमकिन नहीं था. नतीजतन, खाड़ी में 'धुरंधर' नहीं दिखाई जा सकेगी.

Indian film “Dhurandhar” has been banned across the GCC (Gulf Cooperation Council), including Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and the UAE, and will not be screened in cinemas due to its “anti-Pakistan” content. pic.twitter.com/oCIHkNIO3x — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) December 11, 2025

कब रिलीज हुई धुरंधर

गौरतलब है कि आदित्य धार की पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को भी 2019 में इन्हीं गल्फ देशों में बैन कर दिया गया था. बात करें फिल्म 'धुरंधर' की तो यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. यह फिल्म पहले दिन से ही शानदार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की यह फिल्म जल्द भारत के सिनेमाघरों में 200 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है. फिलहाल 'धुरंधर' का एक पार्ट रिलीज हुआ है. इसका दूसरा पार्ट अगले साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.