'स्वदेश' के लिए पहली पसंद नहीं थे शाहरुख खान, धुरंधर के अजय सान्याल से लेकर, आमिर-ऋतिक के नामों पर हुई थी चर्चा, को-राइटर का खुलासा

आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'स्वदेश' में शाहरुख खान लीड रोल में थे. लेकिन वह फिल्म की पहली पसंद नहीं थे, उनसे पहले इस रोल के लिए आर. माधवन और ऋतिक रोशन के नामों पर भी विचार किया गया था. 'लगान' में 'बाघा' का किरदार निभाने और बाद में 'स्वदेश' की राइटिंग टीम का हिस्सा बनने वाले अमीन हाजी ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में यह बात बताई. हाजी के मुताबिक, ऋतिक रोशन को स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, जबकि माधवन ने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था. उन्होंने शानदार ऑडिशन दिया था. उन्होंने कमाल कर दिया था. वह बेहतरीन एक्टर हैं.

हाजी ने यह भी बताया कि असल में 'स्वदेश' में लीड रोल आमिर खान निभाने वाले थे. उन्होंने कहा, "उस समय, आमिर को वही रोल करना था जो बाद में शाहरुख खान ने किया. शुरू से ही आमिर का नाम तय था. 'लगान' के बाद, यह अगली फिल्म थी जिसकी योजना हमने आमिर के साथ बनाई थी." हालांकि, आमिर को स्क्रीनप्ले के कुछ पहलुओं को लेकर कुछ आपत्तियां थीं. अमीन ने याद करते हुए कहा, "आमिर को हमारी कुछ बातें पसंद नहीं आईं. उन्हें स्क्रिप्ट का वह वर्जन पसंद नहीं आया, हालांकि उन्हें कहानी पसंद आई थी."

उन्होंने आगे कहा, "आमिर को कहानी बहुत पसंद आई थी. वह बस कुछ पहलुओं पर और काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था. आमिर एक बार में एक ही फिल्म करते हैं."हाजी ने यह भी याद किया कि कैसे शाहरुख खान आखिरकार इस प्रोजेक्ट से जुड़े. एक्टर ने फिल्म सिटी के एडलैब्स में आयोजित एक स्पेशल स्क्रीनिंग में 'लगान' देखी थी.

"शाहरुख 'लगान' देखना चाहते थे और उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. मैं उनके बगल में बैठा था. फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे आशु की अगली फिल्म में होना चाहिए. मेरे पिता एक फ्रीडम फाइटर थे. मुझे 'स्वदेश' करनी चाहिए. मुझे मोहन भार्गव का रोल करना चाहिए.'" उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने आशु को फोन किया और कहा, 'आशु, मुझे तुम्हारी अगली फिल्म में काम करना है. तुम एक बेहतरीन डायरेक्टर हो, और मैं तुम्हारी अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं.'"

बातचीत और एक टेस्ट के बाद आखिरकार शाहरुख को मोहन भार्गव का रोल मिला. अमीन ने कहा, "फिर हमने टेस्ट किया और मुझे लगता है कि यह सब किस्मत का खेल था. शाहरुख ने 'स्वदेश' की, मैं राइटर बना, और शार्लेट ने हमारे साथ मिलकर इसे लिखा." 'स्वदेश' 2004 में रिलीज हुई थी और इसमें गायत्री जोशी, किशोरी बल्लाल, दया शंकर पांडे, राजेश विवेक और लेख टंडन लीड रोल में थे.

