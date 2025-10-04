विज्ञापन

पूर्व एक्ट्रेस के पति हैं भारत के 58वें सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ में ‘अरबपति’ शाहरुख-ऋतिक रोशन को भी पीछे

स्वदेस फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस के पति ने अब शाहरुख खान को ही अमीरी के मामले में पीछे छोड़ दिया और भारत के 58वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं.

नई दिल्ली:

भारत में हर साल रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें बिजनेस टाइकून से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई बड़े दिग्गज लोग का नाम शामिल होता हैं. इस बार हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में एक ऐसा नाम शामिल हुआ, जिसने बॉलीवुड से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, ये नाम हैं विकास ओबरॉय का, जो एक रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकास ओबेरॉय का कनेक्शन भी बॉलीवुड से है? जी हां, बॉलीवुड फिल्म स्वदेश की एक्ट्रेस गायत्री जोशी उनकी पत्नी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में काम किया था.

शाहरुख बनें अरबपति, लेकिन विकास ओबेरॉय उनसे भी आगे

इस साल जारी हुई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान पहली बार आधिकारिक तौर पर अरबपति के क्लब में शामिल हुए, उनकी संपत्ति अब 12490 करोड़ रुपए हो गई है. लेकिन सबसे अमीर बॉलीवुड स्टार होने के बावजूद शाहरुख अभी भारत के 100 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, शाहरुख की फिल्म स्वदेश में उनकी को स्टार रही गायत्री जोशी के पति विकास ओबेरॉय इस लिस्ट में 58 वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जिनकी नेटवर्थ 42960 करोड़ रुपए हैं, जो शाहरुख ही नहीं बल्कि ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन जैसे कई सेलिब्रिटी से ज्यादा है.

क्या करते हैं विकास ओबरॉय

विकास ओबेरॉय मुंबई के जाने-माने रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनी का नाम ओबेरॉय रियल्टी है. उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 360 वेस्ट अपार्टमेंट्स है, जहां पर एक फ्लैट की कीमत 400 करोड़ रुपए तक है, उनके इन फ्लैट्स में कई बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स भी रहते हैं. ओबेरॉय रियल्टी के कई लग्जरी होटल, अपस्केल रिहायशी बिल्डिंग और वेस्टर्न होटल जैसी कई बड़ी संपत्तियां भी हैं. विकास भारत के चौथे सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन माने जाते हैं.

कौन हैं गायत्री जोशी

गायत्री जोशी अब ओबेरॉय 2000 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी हैं. 2004 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया, हालांकि इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से किनारा कर लिया और बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी की. शादी के बाद वो उनकी कंपनी से जुड़ गई और कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

