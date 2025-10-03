नेटफ्लिक्स पर छाई शाहरुख खान के बेटे की वेब सीरीज, 9 देशों में नंबर 1 बनी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

नेटफ्लिक्स और आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने रिलीज के साथ ही दुनियाभर में तहलका मचा दिया है. सीरीज ने रिलीज के कुछ ही घंटों में नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 लिस्ट में पहली जगह हासिल कर लिया और पिछले दो हफ्तों से नेटफ्लिक्स ग्लोबल की टॉप 5 नॉन-इंग्लिश टीवी टाइटल्स में बनी हुई है. यह 14 देशों में ट्रेंड कर रही है और 9 देशों में नंबर 1 पर कायम है. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निर्मित द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने बनाया है, जिन्होंने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर इसे लिखा भी है.

आर्यन खान ने बताया, “जब भी मुश्किलें आईं, मेरे दिमाग में जराज की आवाज गूंजती थी, ‘हारने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है.' पहले मुझे लगा ये प्रेरणा है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये नींद की कमी और थकान थी. फिर भी, इसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी. दर्शकों का प्यार देखकर दिल भर आता है. मेरी कहानी अब दर्शकों की हो चुकी है, और नेटफ्लिक्स ने इसे दुनिया तक पहुंचाया.” नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट (कंटेंट) मोनिका शेरगिल ने कहा, “इस सीरीज को जबरदस्त प्यार मिला है. दर्शक हर सीन को मीम्स, रील्स और रिव्यूज के जरिए शेयर कर रहे हैं. आर्यन ने बॉलीवुड की भावनाओं और सपनों को बखूबी दिखाया है.”

सोशल मीडिया पर सीरीज ने धूम मचा रखी है. बॉबी देओल का 1997 का गाना दुनिया हसीनों का मेला सीरीज के बाद फिर से हिट हो गया, जिसे 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर सीरीज के पोस्टर लगे. बॉबी देओल और राघव जुयाल ने दुबई में एशिया कप के दौरान फैंस से मुलाकात की. बॉबी देओल, लक्ष्य, साहेर बंबा, राघव जुयाल, मनोज पहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, आन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे शानदार कलाकारों से सजी यह सीरीज बॉलीवुड की चमक और मेहनत को दर्शाती है.