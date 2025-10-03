विज्ञापन

स्ट्रगल के दौरान महेश भट्ट ने फिल्म फाइनेंसर को खिलाया था 'इंसान का मांस', सोचा था मिलेंगे ढेर सारे पैसे

महेश भट्ट ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. बता दें, जब वह स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उन्होंने आर्थिक मदद के लिए फिल्म फाइनेंसर को 'इंसान का मांस' खिलाया था. आइए जानते हैं इस बारे में.

नई दिल्ली:

महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वह एक ऐसी चीज के लिए सुर्खियों में हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. बता दें, हाल ही में अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ उनके नए पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, महेश भट्ट ने अपने जीवन के एक ऐसे अजीबोगरीब समय को याद किया, जहां उन्होंने आर्थिक मदद के लिए एक फिल्म फाइनेंसर को 'इंसान का मांस' खिलाने की कोशिश की थी. आइए जानते हैं, इस बारे, आखिर ऐसा क्यों किया गया?

स्ट्रगल कर रहे थे महेश भट्ट

पॉडकास्ट में महेश ने बताया कि वाराणसी में एक तांत्रिक था, जिसके कहने पर मैंने ऐसा किया था, क्योंकि उस समय मुझे लगा था कि ऐसा करने से मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन कर पाऊंगा.  

दोस्त के साथ फाइनेंसर को खिलाया था इंसान का मांस!

पूजा भट्ट शो पर महेश भट्ट ने इस बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा, जब वह 20 की उम्र में एक फिल्म निर्माता के रूप में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके दोस्त अरुण देसाई ने कहा था कि एक फिल्म फाइनेंसर है, जिनसे मिलने के बाद हमें काफी मदद मिल सकती है. बता दें, यह फिल्म फाइनेंसर बिहार के गया में रहता था. जिसके बाद महेश भट्ट और उनके दोस्त गया के लिए निकल गए. हालांकि उनके दोस्त अरुण देसाई ने वाराणसी से होते हुए गया जाने के लिए कहा, क्योंकि वहीं उनके गुरु रहते थे, जिनसे वह मिलना चाहते हैं. उस समय महेश अपनी दोस्त की बात मान गए थे.

तांत्रिक में महेश भट्ट को दिखा था झोल

महेश भट्ट ने बताया, हम वाराणसी पहुंचे और उस तांत्रिक से मिले, जिसे मेरा दोस्त मिलने के लिए कह रहा था. वह एक नौजवान था और हाथ में रम की बोतल लेकर नाच रहा था. हालांकि मैं उस समय समझ गया था, यहां कुछ झोल जरूर चल रहा है, लेकिन दोस्त के कारण चुप रहा. वहीं उस तांत्रिक ने हम दोनों को अगले दिन बुलाया और कहा मैं कुछ उपाय का सुझाव दूंगा. जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी.

तांत्रिक ने दी थी इंसान का मांस खिलाने की सलाह 

अगले दिन, जब वे वहां गए, तो तांत्रिक ने अपनी अलमारी खोलकर एक रैपर में लिपटी गेंद जैसी चीज निकाली और उसने एक टुकड़ा निकाला और उसकी एक पुड़िया बनाकर कहा कि इसे 'इंसान का मांस' समझना, जो घाट से निकाला गया है. अब इसे ले जाओ और अपने फिल्म फाइनेंसर को खिला दो. इसे खाने के बाद वह तुम्हें पैसे देगा.

पान में दबाकर खिलाया इंसान का मांस

महेश भट्ट ने बताया, इंसान के मांस की पुड़िया लेकर हम गया के लिए निकल गए और सोचने लगे कि कैसे इसे फिल्म फाइनेंसर को खिलाया जाए. फिर प्लान बनाया गया कि उसे पान में दबाकर खिला सकते हैं और हमने वैसा ही किया. बता दें, महेश भट्ट और उनके दोस्त अगली मुलाकात में पान लेकर गए और फिल्म फाइनेंसर को खाने के लिए राजी किया. जिसके बाद उस फाइनेंसर ने पान धीरे-धीरे मुंह में डाला और चबाने लगा. उस समय हमें लगा कि अब हमारी किस्मत बदलने वाली है और वह हमें ढेर सारे पैसे देने वाला है, लेकिन सच तो यह है कि उस फाइनेंसर की ओर से तब से लेकर आज तक हमें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली.

