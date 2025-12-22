विज्ञापन

2025 में इन 10 वेब सीरीज ने ओटीटी पर मचाया धमाल, आखिरी वाली को तो बार-बार देखना पसंद करते हैं लोग

साल 2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा. इस साल दर्शकों को क्राइम, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी और एक्सपेरिमेंटल कहानियों का संगम देखने को मिला.

2025 में इन 10 वेब सीरीज ने ओटीटी पर मचाया धमाल, आखिरी वाली को तो बार-बार देखना पसंद करते हैं लोग
2025 में इन 10 वेब सीरीज ने ओटीटी पर मचाया धमाल
नई दिल्ली:

साल 2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा. इस साल दर्शकों को क्राइम, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी और एक्सपेरिमेंटल कहानियों का संगम देखने को मिला. एक तरफ, जहां कुछ पुराने हिट शोज अपने नए सीजनों के साथ लौटे और रिकॉर्ड तोड़े, तो वहीं दूसरी तरफ कई नई और दमदार सीरीज ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. इस साल ओटीटी जगत मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कहानियों का भी मंच बना.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
इस साल की सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल सीरीज में से एक 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रही. इसमें लक्ष्य और राघव की जोड़ी ने कहानी को शानदार तरीके से पेश किया. बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और सहर बंबा व मोना सिंह की एक्टिंग ने शो को और भी खास बनाया. इस सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे की सत्ता, महत्वाकांक्षा और संघर्ष को दिखाया गया है. खास बात यह है कि शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस दर्शकों के लिए सरप्राइज था, जिसने शो की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया.

द फैमिली मैन 3
मनोज बाजपेयी की वापसी के साथ 'द फैमिली मैन' ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस बार श्रीकांत तिवारी का किरदार पहले से ज्यादा जटिल और भावनात्मक रूप से गहरा दिखाया गया. हास्य, तनाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखना इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत थी. रिलीज होते ही यह सीजन चार्ट टॉपर बन गया और दर्शकों ने इसे पसंद किया.

डब्बा कार्टेल
महिलाओं द्वारा संचालित क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका और भूपेंद्र जाड़ावत ने किरदारों में जान डाल दी. मुंबई के डब्बा सिस्टम के जरिए एक गुप्त क्राइम नेटवर्क चलाने वाली पांच गृहिणियों की कहानी दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है. यह सीरीज अपनी अनोखी कहानी के कारण साल की सबसे चर्चित नई सीरीज बन गई.

राणा नायडू 2
राणा दग्गुबाती और वेंकटेश दग्गुबाती की यह सीरीज पहले सीजन से भी ज्यादा हिंसक और भावनात्मक है. कृति खरबंदा का ग्रे किरदार दर्शकों में चर्चा का विषय बना. दमदार एक्शन और बेहतर राइटिंग ने इसे इस साल की सबसे लोकप्रिय सीरीज में शामिल कर दिया.

द ट्रायल 2
काजोल और कुब्रा सैत की यह लीगल ड्रामा सीरीज भावनात्मक और गंभीर मोड़ लिए दर्शकों के बीच धमाल मचाती रही. काजोल ने अपने दमदार अंदाज से कहानी को आगे बढ़ाया, जबकि कुब्रा सैत का मल्टी-लेयर किरदार शो में खास आकर्षण रहा. इस तरह यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सबसे स्ट्रॉन्ग वेब सीरीज के रूप में उभरी.

ब्लैक वारंट
जहान कपूर की 'ब्लैक वारंट' ने रहस्यमय क्राइम थ्रिलर के रूप में दर्शकों को हैरान कर दिया. सीक्रेट मिशन, दगाबाजी और नैतिक संघर्ष से भरी कहानी ने दर्शकों को पूरी तरह पकड़े रखा. जहान कपूर के शांत और प्रभावशाली अभिनय ने इसे साल की सबसे प्रभावशाली वेब सीरीज बना दिया.

रॉयल्स
ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की फ्रेश जोड़ी राजनीतिक गलियारों में सत्ता, स्कैंडल्स और भ्रष्टाचार की कहानी को मजबूती से पेश करती है. नाटकीय कहानी और दमदार एक्टिंग से यह साल की शानदार सीरीज बन गई.

दिल्ली क्राइम 3
नेशनल अवॉर्ड विनिंग इस सीरीज ने इस बार नई कहानियों, नई जांचों और भावनात्मक आयामों के साथ वापसी की. शेफाली शाह और हुमा कुरैशी की एक्टिंग ने शो को और मजबूत बनाया. इस सीजन ने फ्रेंचाइजी को और विस्तार दिया.

महारानी 4
हुमा कुरैशी ने इस सीजन में अपने किरदार को गहराई और मजबूती के साथ निभाया. राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक टकराव, और सत्ता के व्यक्तिगत मूल्य दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखते हैं. इस तरह 'महारानी' आज भी ओटीटी के टॉप पॉलिटिकल ड्रामा में बनी हुई है.

पंचायत 4
जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता की यह सीरीज अपने सरल गांव और सरल किरदारों के साथ दर्शकों का दिल जीतती है. चौथे सीजन में कहानी गहरी और मजेदार मोड़ लेती है, लेकिन फुलेरा गांव का माहौल वही दिल छू लेने वाला बना रहता है.

