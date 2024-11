शाहरुख खान ने सरेआम बताया, उनके रिटायर होने के बाद कौन होगा रोमांस किंग

शाहरुख खान को पूरी दुनिया रोमांस किंग के नाम से भी जानता है. अपने दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान ने मोहब्बत की फिल्मी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है. लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ बढ़ती उम्र से भी इंकार नहीं किया जा सकता. जाहिर है एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब शाहरुख खान रोमांस करते हुए स्क्रीन पर ज्यादा नहीं जंचेंगे. तब उनकी जगह रोमांस कौन करेगा और कौन कहलाएगा रोमांस किंग. ये सवाल खुद शाहरुख खान से हुआ. और, शाहरुख खान ने जो जवाब दिया वो यकीनन उनके फैन्स को इंप्रेस करेगा और वो उस से शायद एग्री भी करेंगे. तो चलिए जानते हैं, कौन होगा अगला रोमांस किंग के सवाल पर शाहरुख खान ने क्या जवाब दिया.

Uffff why this made me so emotional @iamsrk will always be our hero. pic.twitter.com/FlprDYZJor