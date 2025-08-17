Ba**ds of Bollywood के फर्स्ट लुक में आर्यन खान की वॉर्निंग, फैंस बोले- सुपरहिट

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज के साथ एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं. हालांकि किंग खान के बेटे आर्यन खान का एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का कोई इरादा नही है. लेकिन वह एक डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जिसकी चर्चा तब शुरू हुई जब से "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" की पहली झलक सामने आई है. लेकिन अब आर्यन खान की मचअवेटेड बैड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसकी चर्चा फैंस के बीच शुरु हो गई है. और फैंस आर्यन खान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजनल सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, ज्यादा हो गया? आदत डाल लो. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीव्यू 20 अगस्त को आ रहा है. फर्स्ट लुक को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं कह रहे हैं कि यह तो सुपरहिट होगी. बता दें कि आर्यन खान की सीरीज में शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है, जिसका ऐलान किंग खान ने हाल ही में किया है.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित किया गया है. यह अपकमिंग सीरीज आर्यन के लिए निर्माता और निर्देशक दोनों के रूप में पहली फिल्म है. इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का अनावरण पिछले साल नवंबर में लॉस एंजिल्स में एक नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान किया गया था.

गौरतलब है कि हाल ही में शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान के एक्टिंग डेब्यू के बारे में एक्स (पहले ट्विटर) पर #AskMeAnything सेशन के दौरान पूछा गया था. एक यूजर ने किंग खान से पूछा, "आप आर्यन खान को हीरो के तौर पर कब लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं? मैं उन्हें सुपरहीरो की भूमिका में देखना पसंद करूंगा।" इस पर जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, "जब आप 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखें तो उन्हें एक निर्देशक के तौर पर प्यार दीजिएगा. अभी घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए...."