'घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए', फैन ने आर्यन के डेब्यू को लेकर किया सवाल तो SRK ने दिया मजेदार जवाब, बोले- उसे डायरेक्टर...

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने फैंस को #AskSRK सेशन के दौरान बड़ा सरप्राइज दिया. इस बार चर्चा उनकी नहीं बल्कि बेटे आर्यन खान की डेब्यू फिल्म को लेकर रही.

शाहरुख खान ने किया #AskSRK सेशन
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने फैंस को #AskSRK सेशन के दौरान बड़ा सरप्राइज दिया. इस बार चर्चा उनकी नहीं बल्कि बेटे आर्यन खान की डेब्यू फिल्म को लेकर रही. शाहरुख ने खुलासा किया कि आर्यन खान के पहले डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक कल यानी 17 अगस्त 2025 को रिलीज होगा. दरअसल, नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में पोस्ट किया, "बेटे का टीजर डालने से पहले बाप से परमिशन लेनी चाहिए थी. पहला लुक कल आएगा". इस पर शाहरुख ने हाजिरजवाबी दिखाते हुए लिखा, "हां हां...कृपया मुझे टाइम भी बता दो, क्योंकि आर्यन मुझे कुछ नहीं बताता. आपसे तो पुराना रिश्ता है, तो मुझे और सबको बता दीजिए. बहुत एक्साइटेड हूं".

शाहरुख ने बातचीत के दौरान आर्यन के शो के बारे में कई बातें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि वह पहले ही इसके चार एपिसोड देख चुके हैं और उन्हें यह बेहद एंटरटेनिंग, मजेदार और इमोशनल लगा. जब एक फैन ने आर्यन के बतौर हीरो लॉन्च के बारे में पूछा तो शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा, "उसे डायरेक्टर के रूप में प्यार देना. अभी घर में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए".

इस प्रोजेक्ट का नाम "Ba*ds of Bollywood" है, जिसे आर्यन ने लिखा और डायरेक्ट किया है. वहीं, गौरी खान बतौर प्रोड्यूसर इस पर काम कर रही हैं और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इसे बना रहा है. शाहरुख ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्तों ने इस सीरीज में काम किया है और सभी ने आर्यन को बहुत प्यार दिया है. आर्यन खान का यह पहला डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट होने के कारण फैंस में उत्साह साफ नजर आ रहा है. शाहरुख के शब्दों में, "बेटा शो बना रहा है और बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है". अब देखना यह है कि कल आने वाला पहला लुक दर्शकों को कितना भाता है.

