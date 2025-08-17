शाहरुख खान से रिटायरमेंट पर शख्स ने पूछा 'भाई अब उम्र हो गई रिटायरमेंट ले लो', किंग खान का मजेदार जवाब वायरल

शाहरुख खान अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं. वहीं उनके आस्क एसआरके सेशन में सुपरस्टारर के जवाब को फैंस काफी पसंद करते हैं. इसी बीच कई महीनों बाद हाल ही में किंग खान ने फैंस के साथ #AskSRK सेशन रखा, जिसमें उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीतने से लेकर अपनी अपकमिंग फिल्म किंग के बारे में बात की. इसी बीच जब एक फैन ने शाहरुख खान से रिटायरमेंट को लेकर सवाल किया तो एक्टर का मजेदार जवाब देखने को मिला, जो फैंस का दिल जीत रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, "बाहर बारिश देखी... ज़्यादातर हल्की... इसलिए मन किया कि अगले आधे घंटे आप सबके साथ शेयर करूं. अगर आपके पास समय हो तो #AskSRK करते हैं. सिर्फ़ मज़ेदार सवाल और जवाब... कृपया, क्योंकि मैं एक चोट से उबर रहा हूं. इसलिए..." इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, भाई अब उम्र हो गई रिटायरमेंट ले लो दूसरे बच्चे लोगों को आगे आने दो.

Bhai Tere sawaalon ka bachpana jab chala jaaye…Phir kuch acchha saa puchna! Tab tak temporary retirement mein reh please. https://t.co/56hKhyC6zo — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025

इस पर किंग खान ने जवाब में लिखा, भाई तेरे सवालों का बचपना जब चला जाए. फिर कुछ अच्छा सा पूछना. तब तक टैम्प्रररी रिटायरमेंट में रह प्लीज. इस पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन दिया है.

इसके अलावा एक यूजर ने पूछा, नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कैसा लग रहा है. इस पर किंग खान ने कहा, “वाह!!!!! मैं देश के राजा जैसा महसूस कर रहा हूं!!! इतना सम्मान और इतनी ज़िम्मेदारी कि कोशिश करना, उत्कृष्टता प्राप्त करना और कड़ी मेहनत करना मुश्किल हो गया!!”

बता दें, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जवान के लिए मिला था. वहीं उनके साथ 12वीं फेल के लिए विक्रांत मेसी का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है.