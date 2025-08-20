विज्ञापन

शाहरुख खान ने 21 साल पहले एक साल में दी थी 3 ब्लॉकबस्टर, दूसरी फिल्म देख आशिकों के निकल गए थे आंसू

शाहरुख खान के लिए साल 2004 किसी सुनहरे दौर से कम नहीं था. इसी साल शाहरुख ने लगातार तीन ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने के साथ-साथ दर्शकों के दिलों को भी छू लिया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. लेकिन साल 2004 उनके लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं था. इसी साल शाहरुख ने लगातार तीन ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने के साथ-साथ दर्शकों के दिलों को भी छू लिया. शाहरुख खान पहले से ही सुपरस्टार थे. लेकिन बैक टू बैक तीन बड़ी हिट्स ने उन्हें बॉलीवुड के साथ साथ दर्शकों के दिलों का राजा भी बना दिया. चलिए जानते हैं कौन सी थी ये तीन फिल्में. जिनके जरिए शाहरुख खान पूरे साल बॉक्स ऑफिस पर छाए रहे.

मैं हूं ना – स्टाइल, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म
साल 2004 की शुरुआत शाहरुख खान ने फराह खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं हूं ना से की थी. इस फिल्म में शाहरुख ने आर्मी मेजर राम का किरदार निभाया था. इसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा – सबकुछ एक साथ देखने को मिला. गाने भी सुपरहिट हुए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की.

वीर जारा – मोहब्बत की सबसे खूबसूरत दास्तान
मैं हूं ना के कुछ महीनों बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा. इस फिल्म में शाहरुख ने भारतीय एयरफोर्स ऑफिसर वीर प्रताप सिंह का रोल निभाया था, जबकि प्रीति जिंटा पाकिस्तानी लड़की जारा बनी थीं. दोनों की प्रेमकहानी ने करोड़ों दिलों को छू लिया. फिल्म का म्यूजिक, कहानी और शाहरुख का इमोशनल अभिनय ऐसा था कि कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं. इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन लव स्टोरीज में गिना जाता है.

स्वदेस – दिल छू लेने वाली कहानी
साल के आखिर में शाहरुख खान की फिल्म स्वदेस रिलीज हुई. आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहरुख ने नासा के साइंटिस्ट का किरदार निभाया. जो भारत लौटकर अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने की ठानता है. यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसे खूब पसंद भी किया. शाहरुख के करियर की यह सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है.

