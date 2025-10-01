शाहरुख खान बने भारत के सबसे अमीर एक्टर, जानें किस नंबर पर है जूही चावला, करण जौहर, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन

शाहरुख खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. शाहरुख खान की फिल्में सिनेमाघरों में बंपर कमाई भी करते हैं. इसके अलावा वह अपने लाइफस्टाइल और संपत्ति को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. अब किंग खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. शाहरुख खान आखिरकार अरबपति बन गए हैं! 33 साल के फिल्मी करियर के बाद, बॉलीवुड के बादशाह अब दुनिया के सबसे अमीर कलाकार बन गए हैं. जिनकी संपत्ति अबरों में पहुंच गई है.

शाहरुख खान अब 1.4 अरब डॉलर (लगभग 12,490 करोड़ रुपये) संपत्ति के मालिक हो गए हैं. यह जानकारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सामने आई है, जो 1 अक्टूबर को जारी हुई. शाहरुख भारत के सबसे अमीर अभिनेता बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर उनकी रैंकिंग भी टॉप पर है. हुरुन की रिपोर्ट में कहा गया, "बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (59) पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं, जिनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये है." शाहरुख अब टेलर स्विफ्ट (1.3 अरब डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर (1.2 अरब डॉलर), जेरी सीनफेल्ड (1.2 अरब डॉलर) और सेलेना गोमेज़ (720 मिलियन डॉलर) जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारों से भी अमीर हैं.

शाहरुख खान कई सालों से भारत के सबसे धनी अभिनेता हैं, लेकिन इस बार उनकी और दूसरे नंबर के अभिनेता के बीच का अंतर और बढ़ गया है. उनकी बिजनेस पार्टनर जूही चावला और उनके परिवार की संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये है, जो लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन हैं, जिनकी संपत्ति 2,160 करोड़ रुपये है. जबकि 1880 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर हैं. अमिताभ बच्चन पांचवे नंबर पर हैं. जिनकी संपत्ति 1630 करोड़ रुपये है.

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस सालाना लिस्ट में पिछले साल शाहरुख की संपत्ति 870 मिलियन डॉलर थी. अब 1.4 अरब डॉलर के साथ वे संभवत सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी मुख्य कमाई सिनेमा से होती है. शाहरुख की संपत्ति में इजाफा उनकी स्मार्ट निवेश रणनीतियों का नतीजा है. उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और वीएफएक्स स्टूडियो के अलावा, उन्होंने दुनिया भर में कई क्रिकेट टीमों में निवेश किया है. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में उनकी रियल एस्टेट संपत्तियां भी उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा हैं.