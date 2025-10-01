कभी 10 रुपये में खाना खाकर गुजारा करती थीं अर्चना पूरन सिंह, मगर टिप में देती थीं इतने रुपये, एक्ट्रेस को याद आए पुराने दिन

बॉलीवुड और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह इन दिनों हर जगह छाई हुई हैं. उनकी हंसी और मजेदार अंदाज तो लोगों को पहले से ही खूब भाता है, लेकिन अब वो अपने व्लॉग्स की वजह से भी सुर्खियां बटोर रही हैं. अर्चना ने कुछ समय पहले ही व्लॉग बनाना शुरू किया है और खास बात ये है कि वो इसमें अकेली नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आती हैं. उनकी फैमिली मस्ती, म्यूजिक, खाना और ट्रैवल...सबकुछ दर्शकों के सामने बेहद दिलचस्प तरीके से पेश करती है.

ये भी पढ़ें: कृति सेनन की हल्दी रस्म में लहूलूहान होकर पहुंचे धनुष, 'तेरे इश्क में' का टीजर कर देगा इमोशनल



हाल ही में अर्चना अपने होमटाउन देहरादून पहुंचीं. यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और ढेर सारी यादें ताजा कीं. उन्होंने नवरात्रि सेलिब्रेशन से लेकर अपने बचपन के किस्सों तक कई बातें शेयर कीं. इसी दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों का भी एक किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर उनके फैन्स इमोशनल हो गए.

10 रुपए का खाना,1 रुपए की टिप

अर्चना पूरन सिंह की फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो बेस्ट गुजराती फूड ट्राई करेंगे और उसे रेट करेंगे. अपना टाइम एंजॉय करते हुए अर्चना ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया जब वो पहली बार मुंबई आई थीं. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास खाने के लिए सिर्फ 11 रुपये होते थे और उसके साथ वो अपने और खर्चे भी मैनेज करती थीं. उनकी फैमिली ये सुनकर चौंक गई. अर्चना ने बताया कि यहां पर एक जगह होती थी जहां पर मैं डोसा खाने आती थी. मुझे याद है मेरे पास खाने के लिए सिर्फ 11 रुपये होते थे. मैं 10 रुपये का खाना खाती थी और 1 रुपया टिप देती थीं. वो दिन मुझे आज भी याद है. उसके बाद उनके दोनों बेटे उनकी तारीफ करते हैं.

फैंस ने की तारीफ

अर्चना पूरन सिंह की ये स्टोरी सुनकर फैंस इमोशनल हो गए और वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. वो अर्चना पूरन सिंह की तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- आपके लिए रिस्पेक्ट है अर्चना मैम. वहीं दूसरे ने लिखा- आप इंस्पिरेशन हो मैम. बता दें अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में बतौर जज नजर आ रही थीं. इस शो का तीसरा सीजन हाल ही में खत्म हुआ है

.