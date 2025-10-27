विज्ञापन

सतीश शाह की प्रेयर मीट लगी सितारों की भीड़, दिवंगत एक्टर की पसंद के गाए गाने दी श्रद्धांजलि

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को याद करने के लिए उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जहां इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार पहुंचे. इस मौके पर माहौल भावुक तो था, लेकिन जैसा सतीश शाह हमेशा चाहते थे.

Read Time: 2 mins
Share
सतीश शाह की प्रेयर मीट लगी सितारों की भीड़, दिवंगत एक्टर की पसंद के गाए गाने दी श्रद्धांजलि
सतीश शाह की प्रेयर मीट में सितारों ने गुनगुनाए उनके पसंदीदा गाने
नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को याद करने के लिए उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जहां इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार पहुंचे. इस मौके पर माहौल भावुक तो था, लेकिन जैसा सतीश शाह हमेशा चाहते थे. उनकी ज़िंदगी को हंसी और संगीत के साथ सेलिब्रेट किया गया. प्रेयर मीट की शुरुआत पारंपरिक रिवाज़ों के साथ हुई, जिसके बाद सबने मिलकर सतीश शाह की याद में वो गाने गाए जो उन्हें बेहद पसंद थे. गायक सुदेश भोंसले ने उनके कुछ पसंदीदा गाने पेश किए, वहीं सोनू निगम ने सतीश शाह की पत्नी मधु शाह के साथ मिलकर ‘तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं' गाकर सबको भावुक कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

जेडी मजीठिया ने कहा, “जो रिवाज़ थे, वो हमने कर लिए, लेकिन हम सतीश जी की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. जो गाने वो गाया करते थे, आज हम उन्हीं गानों को गाकर उन्हें याद कर रहे हैं. सतीश शाह चाहते थे कि जैसे उनकी ज़िंदगी में हंसी-खुशी थी, वैसे ही हम उन्हें याद करें.” प्रेयर मीट के अंत में सतीश शाह के सुपरहिट शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई' की पूरी टीम ने मिलकर शो का टाइटल सॉन्ग गाया. यह पल बेहद भावुक था. हंसी और आंसुओं के बीच सबने अपने प्रिय ‘इंद्रवदन साराभाई' को याद किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इस मौके पर मौजूद रहे कई जाने-माने चेहरे, सुमीत राघवन, जॉनी लीवर, पद्मिनी कोल्हापुरे, जेडी मजीठिया, पवन मल्होत्रा, पूनम ढिल्लों, नितीश भारद्वाज, डेविड धवन, आनंद देसाई, सुप्रिया पिलगांवकर, दीपक पराशर, रज़ा मुराद, रजित कपूर, लेखक संजय चेल, शत्रुघ्न सिन्हा, रूपाली गांगुली, राकेश रोशन और भुवन बाम. हर किसी के चेहरे पर एक ही बात झलक रही थी. सतीश शाह सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो हर पल ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीना सिखा गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satish Shah, Satish Shah Prayer Meet, Actor Satish Shah, JD Majethia, Sumeet Raghavan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com