पंकज धीर से लेकर जरीन खान तक, सिर्फ तीन हफ्ते में हुई इन 10 सितारों की मौत, दो की तो 6 नवंबर को हुई मौत

बॉलीवुड के लिए 15 अक्टूबर 2025 से अब तक का सफर बेहद गमजदा साबित हुआ. महज तीन हफ्तों के भीतर इंडस्ट्री के कई नामचीन कलाकार एक एक कर इस दुनिया को अलविदा कह गए. इन सभी ने अपने काम और व्यक्तित्व से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी. किसी ने अपनी गंभीर एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता तो कोई हंसा हंसाकर रुला गया. और, कोई ऐसा था जिसके हुनर का मुकाबला शायद ही कोई कर सके. आइए जानते हैं इन सभी दिग्गजों के बारे में...

पंकज धीर

टीवी सीरियल ‘महाभारत' में कर्ण का रोल निभाकर पंकज धीर घर घर में मशहूर हो गए थे. उनकी बेस से भरपूर आवाज़ और दमदार डायलोग डिलीवरी ने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी. सोल्जर, जमीन और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने मजबूत किरदार निभाए. 15 अक्टूबर को उनका जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है.

असरानी

‘शोले' के मशहूर जेलर को भला कौन भूल सकता है? असरानी ने अपने अनोखे कॉमिक अंदाज़ से बॉलीवुड को नई दिशा दी. दशकों तक उन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कानें बिखेरीं और साबित किया कि हंसना हंसाना भी एक कला है. 20 अक्टूबर को वो ये दुनिया छोड़ कर चले गए.

सतीश शाह

टीवी शो साराभाई वर्सेज साराभाई से लेकर फिल्मों तक, सतीश शाह ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता. उनकी टाइमिंग और अभिनय की सादगी ने उन्हें हर पीढ़ी का पसंदीदा कलाकार बना दिया. 25 अक्टूबर को सतीश शाह इस दुनिया से कूच कर गए.

पीयूष पांडे

24 अक्टूबर को पीयूष पांडे के निधन से ऐड वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया. हर घर कुछ कहता है और चलो आज कुछ अच्छा करते हैं जैसे स्लोगन उनके ही दिमाग की उपज थे. उन्होंने इंडियन एड जगत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई.

ऋषभ टंडन

21 अक्टूबर को ऋषभ टंडन का निधन इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला रहा. टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे. उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था कि नियति ने उन्हें छीन लिया.

मधुमती

15 अक्टूबर को मधुमती के निधन से सिनेमा जगत ने अपने सुनहरे दौर की एक निशानी खो दी. मधुमती एक बेहद उम्दा डांसर थीं. जिनका कंपेरिजन हेलन तक से होता था. अक्षय कुमार के शुरुआती दौर में उन्होंने ही डांस की ट्रेनिंग दी थी.

सुलक्षणा पंडित - सुरों और भावनाओं की मलिका

गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित ने 70-80 के दशक में कई यादगार गाने गाए और फिल्मों में अभिनय किया. उनकी आवाज़ में मिठास और अभिनय में गहराई थी. 6 नवंबर को ये आवाज हमेशा के लिए दुनिया से जुदा हो गई.

हरीश राय

अभिनेता हरीश राय का 6 नवंबर को थायराइड कैंसर से संघर्ष करते हुए निधन हो गया. वे एक साल से ज्यादा समय से इस जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे. 55 वर्षीय हरीश साउथ इंडिया की सिनेमा जगत के एक चमकते सितारे थे. उन्होंने कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं की कई फिल्मों में दशकों तक दमदार भूमिकाएं निभाईं.

जरीन खान

सुजैन खान की मम्मी जरीन खान ने भी 81 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी. रिश्ते में वो ऋतिक रोशन की सास भी लगती थीं. 7 नवंबर को आखिरी सांस लेने वाली जरीन खान ने तेरे घर के सामने और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में भी काम किया था.

सचिन चांदवड़े

नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने वाली वेब सीरीज जामताड़ा 2 के एक्टर सचिन चांदवाड़े भी 27 अक्टूबर को ये दुनिया छोड़कर चले गए. उनका शव फंदे पर लटका मिला. जिसके बाद य माना गया कि उन्होंने आत्महत्या की है.