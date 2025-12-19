विज्ञापन

अनुपमा के लिए रुपाली गांगुली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, बोलीं- यह मेरे सतीश काका के लिए है

5 साल की मेहनत के बाद रुपाली गांगुली को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला, जिसे उन्होंने अपने सतीश काका यानी एक्टर सतीश शाह को डेडिकेट किया. 

अनुपमा के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड
नई दिल्ली:

पिछले 5 साल से 'अनुपमा' टीवी का सबसे मशहूर शो बना हुआ है. समय के साथ शो में बहुत कुछ बदला, लेकिन दर्शकों का प्यार अनुपमा के लिए हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है. 'अनुपमा' की बदौलत अब रुपाली गांगुली को अपनी मेहनत का फल मिला है और उन्हें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अवॉर्ड मिलने के बाद अभिनेत्री बहुत खुश है और उन्होंने दिवंगत सतीश शाह को याद किया है. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रुपाली गांगुली ने अवॉर्ड के साथ कुछ फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे हाथ में ट्रॉफी लिए चेहरे पर चमकती खुशी के साथ पोज कर रही हैं. अनुपमा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आईटीए अवॉर्ड मिलने की खुशी अभिनेत्री ने अपने कोस्टार, प्रोड्यूसर राजन शाही और अपने चाहने वालों के साथ शेयर की है. 

रुपाली ने कैप्शन, "आभार, आभार और ढेर सारा आभार. यह लेजेंड, मेरे रॉकस्टार- मेरे सतीश काका के लिए है. 25 साल की लगन, कड़ी मेहनत, सपने, उम्मीद, संघर्ष, असुरक्षा, निराशा, खुशी के बीच कुछ चीजें हमेशा पहली जैसे बनी रही, वो थे अश्विन. जब मैं हार मानना ​​चाहती थी, तब उनके विश्वास ने ही आगे बढ़ने की ताकत दी. 

बता दें कि अश्विन अभिनेत्री के पति हैं, जिन्होंने हमेशा एक्टिंग के करियर में आगे बढ़ने में उनकी मदद की है. टीवी की अनुपमा ने आगे लिखा, "25 साल पहले टेलीविजन की खूबसूरत दुनिया में कदम रखा, तब के डेब्यू डायरेक्टर राजन शाही के साथ और शानदार मेकर ने इस घर पर रहने वाली मां पर भरोसा किया और मुझे अपनी आइकॉनिक 'अनुपमा' बना दिया. इतने प्यार और सपोर्ट के लिए सबका धन्यवाद."

बता दें कि रुपाली गांगुली और दिवंगत सतीश शाह का रिश्ता बहुत खास रहा है. रुपाली ने सतीश शाह को हमेशा अपने पिता का दर्जा दिया है और उनके आखिरी समय में मिलने भी पहुंची थीं. दोनों ने साथ में सिटकॉम शो 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में एक साथ काम किया था. रुपाली ने शो में सतीश की बहू मोनिषा का रोल प्ले किया था. दोनों की कॉमेडी टाइमिंग सभी को खूब पसंद आई थी. सिटकॉम शो का सीक्वल भी आया था, लेकिन सतीश शाह के जाने के बाद साराभाई का परिवार अधूरा हो गया है. 

