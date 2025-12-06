विज्ञापन

Year Ender 2025: महाभारत का अर्जुन से बॉलीवुड के ही-मैन तक...इस साल इन कलाकारों की मौत ने फैंस को खूब रुलाया

Year Ender 2025: 2025 ने बॉलीवुड से बैक टू बैक कई स्टार्स को अपनी जद में लिया है. फिलहाल लोग धर्मेंद्र के निधन से गम में डूबे हुए हैं.

Year Ender 2025: महाभारत का अर्जुन से बॉलीवुड के ही-मैन तक...इस साल इन कलाकारों की मौत ने फैंस को खूब रुलाया
Year Ender 2025: धर्मेंद्र से पंकज धीर तक, 2025 में बैक टू बैक हुआ इन स्टार्स का निधन
नई दिल्ली:

Year Ender 2025: बॉलीवुड के लिए साल 2025 जितनी खुशियां लाया, उतने ही गम भी देता जा रहा है. देश को साल 2025 से बड़ी शिकायत यह रहेगी कि वह इंडियन सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र को साथ में लेता जा रहा है. हालांकि इस साल कई बड़े-बड़े स्टार्स ने दम तोड़ा, लेकिन धर्मेंद्र का दुख सबसे ज्यादा रहेगा. ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में बात करेंगे उनके स्टार्स की जिन्होंने मौजूदा साल में दुनिया को अलविदा कह अपने चाहने वालों की आंखों को नम कर दिया (Indian Celebreties Died in 2025).

पंकज धीर

हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर पंकज धीर ने कई फिल्मों में अपने काम से लोगों का दिल जीता था. वह महाभारत में कर्ण के रोल से मशहूर हुए थे. इस रोल से उन्हें घर-घर पॉपुलैरिटी मिली थी. मौजूदा साल की 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया था, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है.

असरानी 

पंकज धीर के निधन का गम कम भी नहीं हुआ था कि उनके जाने के पांच दिनों बाद दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. एक्टर का निधन बीती 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में हुआ था. वह आखिरी बार फिल्म इक्कीस में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

सतीश शाह 

पंकज धीर और असरानी के जाने गम में डूबे लोगों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा, जब उन्हें पता चला कि अपनी कमाल की कॉमेडी से हंसाने वाले एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में निधन हुआ था.

सुलक्षणा पंडित

वहीं, सतीश शाह के जाने के 10 दिनों बाद गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर आई. सुलक्षणा पंडित को एक्टर संजीव कुमार से प्यार था और उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन एक्टर के मना करने के बाद वह ताउम्र कुंवारी ही रहीं. उनकी मौत पर उनका पूरा परिवार बिलख-बिलख कर रोया था.

जरीन खान

इधर, बॉलीवुड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के जाने का शोक मना रहा था कि अगले ही दिन उन्हें हिंदी सिनेमा के डैशिंग एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन की खबर मिली और पूरा बॉलीवुड एक ही छत के नीचे जुट गया. ऋतिक रोशन भी एक्स सास के निधन पर नम आंखें लिए पहुंचे थे.

धर्मेंद्र

वहीं, पूरे देश का दिल उस वक्त टूटा, जब कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र के निधन की खबर मिली. हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे और निधन से कुछ दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस दौरान एक्टर के निधन की अफवाह भी फैली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बात 24 नवंबर को जब धर्मेंद्र के निधन की पक्की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया से अंतिम विदाई ली. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

