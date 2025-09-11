विजय वर्मा संग ब्रेकअप के बाद अब तमन्ना भाटिया को है परफेक्ट पार्टनर की तलाश,बोलीं- मैं उसके लिए काम कर रही हूं

तमन्ना भाटिया कुछ वक्त पहले एक्टर विजय वर्मा को डेट करने की वजह से सुर्खियों में थीं. दोनों ने मीडिया के सामाने अपने रिश्ते की घोषणा भी की थी. इसके बाद तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को अक्सर साथ में देखा जाता था. हालांकि कुछ समय बात इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी सुनने को मिली. लेकिन इन दिनों आधिकारिक तौर पर अपने ब्रेकअप की खबरों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अब तमन्ना भाटिया ने अपने जीवनसाथी को लेकर बड़ी बात कही है.

तमन्ना भाटिया इन दिनों चिंतनशील दौर से गुजर रही हैं. अपनी को-स्टार डायना पेंटी के साथ अपने नए अमेजन प्राइम वीडियो शो "डू यू वाना पार्टनर" का प्रमोशन कर रही है. इस प्रमोशन के दौरान तमन्ना भाटिया ने खुलकर बताया कि वह किस तरह का जीवनसाथी बनना चाहती हैं और अपने जीवन में दोस्ती के महत्व के बारे में भी.

तमन्ना ने कहा, "मैं एक बेहतरीन जीवनसाथी बनने की कोशिश कर रही हूं. इसलिए फिलहाल यही मेरी तलाश है. मैं ऐसी जीवनसाथी बनना चाहती हूं जिसे देखकर किसी को लगे कि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं उसके जीवन में आई हूं. चाहे कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति हो, मैं उसके लिए काम कर रही हूं. जल्द ही वह पैकेज आ जाएगा." "डू यू वाना पार्टनर" दो सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में है जो साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और इसके उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं.

डायना ने स्वीकार किया कि इस शो ने दोस्तों के साथ काम करने के उनके नजरिए को बदल दिया, "मैं पहले सोचती थी कि सबसे अच्छे दोस्तों को कभी साथ मिलकर बिजनेस नहीं करना चाहिए. और मैं लंबे समय तक यही मानती रही. लेकिन इस शो को करने के बाद, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो सोचता है कि आप ऐसा कर सकते हैं. हां, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना वाकई बहुत मजेदार हो सकता है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आपको एक-दूसरे को खुलकर बताने या समझाने की जरूरत नहीं होती. अब बहुत सी मेहनत कम हो गई है क्योंकि आप जानते हैं, आप समय बचा रहे हैं," उन्होंने कहा.

तमन्ना ने बताया कि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. उन्होंने कहा, "मतलब, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मेरे साथ बिजनेस करने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने साफ़ मना कर दिया. इसलिए, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं मना सकती.," उन्होंने हंसते हुए कहा. उनकी सबसे अच्छी दोस्त बिली एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. तमन्ना ने आगे कहा, "वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, इसलिए मैं हमेशा उससे कहती थी, चलो मेकअप करते हैं. लेकिन हां, वो मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहती."