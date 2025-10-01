सपना चौधरी लगाती हैं जवां बने रहने का इंजेक्शन? एक्ट्रेस का कॉन्फिडेंट जवाब सुन इंप्रेस हो जाएंगे आप

सपना चौधरी पॉपुलैरिटी के उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, जब उन पर खास फिल्म बनाने की भी तैयारी हो चुकी है. सपना चौधरी पर मैडम सपना नाम की फिल्म बन रही है. जिसमें उनके स्ट्रगल से लेकर उनकी पॉपुलैरिटी तक की पूरी कहानी नजर आएगी. इस फिल्म के लिए सपना चौधरी खासी एक्साइटेड हैं. इस मौके पर सपना चौधरी ने एनडीटीवी से भी खास बातचीत की. उन्होंने अपनी खूबसूरती और कभी न बदलने वाले राज भी साझा किए. इन दिनों खूबसूरत और जवां बने रहने का ट्रेंड भी चल पड़ा है. खूबसूरत बने रहने के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस बोटोक्स या फिर अलग अलग किस्म के इंजेक्शन्स और ट्रीटमेंट भी लेते हैं. एनडीटीवी ने जानना चाहा कि सपना चौधरी इस बारे में क्या सोचती हैं.

क्या इंजेक्शन लेती हैं सपना चौधरी

ये खबरें अब आम हो चुकी हैं कि हीरो हीरोइन्स या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोग इंजेक्शन या कोई ट्रीटमेंट जरूर लेते हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक यंग नजर आ सकें. लेकिन सपना चौधरी ऐसी अदाकारा हैं जो जैसी पहले थीं वैसी ही आज भी हैं. न उनके परफॉर्म करने के तरीके में बदलाव आया न लुक्स में. सपना चौधरी का कहना है कि वो वक्त के साथ बहुत नहीं बदलीं. फिट रहने के लिए वो डाइट में जरूर एहतियात बरतती हैं. लेकिन कुछ और बदलाव नहीं करतीं. एनडीटीवी ने उनसे पूछा कि क्या लोग उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाया है. या, वो इंजेक्शन लगवाती हैं. इसके जवाब में सपना चौधरी ने बेहद कॉन्फिडेंटली कहा कि हां बहुत से लोग ये सवाल करते हैं. लेकिन उनका सीधा सा जवाब होता है कि नहीं वो कोई इंजेक्शन नहीं लेतीं.

शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं

सपना चौधरी ने इस सवाल के जवाब में आगे का कि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है. उन्होंने कहा कि वो मेहनत करती हैं और यही उनकी असल खूबसूरती है. उन्हें किसी तरह के शॉर्टकट की जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि सपना चौधरी की बायोपिक मैडम सपना नाम से बनने वाली है. अगले साल यानी कि 2026 में इस फिल्म के रिलीज होने की संभावना है. फिल्म के प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर महेश भट्ट हैं.