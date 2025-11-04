विज्ञापन

बुजुर्ग फैन ने सपना चौधरी से कही ऐसी बात, सुनकर रह गईं दंग, रोया और खून से लिखा खत, बोलीं- यकीन नहीं होता...

सपना चौधरी जब स्टेज पर थिरकती हैं तो मानो बिजली सी कौंध जाती है. इस हरियाणवी बाला ने अपने डांस से पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देशभर में खास पहचान बनाई है.

जब बुजुर्ग फैन ने चौंका दिया सपना चौधरी को
नई दिल्ली:

सपना चौधरी जब स्टेज पर थिरकती हैं तो मानो बिजली सी कौंध जाती है. इस हरियाणवी बाला ने अपने डांस से पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देशभर में खास पहचान बनाई है. यही वजह है कि सपना चौधरी के फैन्स सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है. बल्कि पूरे देश में उनके चाहने वालों की लंबी चौड़ी कतार लगती है. खुद सपना चौधरी ने अपने फैन्स से जुड़े कुछ किस्से शेयर की. एनडीटीवी से हुई एक खास बातचीत में सपना चौधरी ने बताया कि कैसे उनके फैन्स उनसे मिलने आते हैं. कई बार ऐसे फैन्स भी आते हैं, जिन्हें देखकर खुद सपना चौधरी भी चौंक जाती हैं.

बुजुर्ग फैन की कहानी

इस बातचीत में सपना चौधरी ने अपने अलग अलग तरह के फैन्स के बारे में चर्चा की. खास बात ये है कि उनके फैन्स केवल जवान या उनकी ही उम्र के नहीं है. बहुत से बुजुर्ग भी सपना चौधरी की अदाओं के दीवाने हैं या फिर उनके हुनर की कद्र करते हैं. ऐसे ही एक बुजुर्ग फैन ने सपना चौधरी को हैरान कर दिया था. सपना चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग फैन खासतौर से उनसे मिलने अपने बेटे के साथ आया था. बातों ही बातों में सपना चौधरी को ये अहसास हुआ कि वो बुजुर्ग फैन, उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं. यहां तक कि उनकी मां से भी ज्यादा वो सपना चौधरी के बारे में जानते थे. ये बात यकीनन चौंकाने वाली थी.

कुछ फैन्स ऐसे भी

खास बातचीत में सपना चौधरी ने बताया कि एक बार एक फैन राजस्थान से भागकर आया था. उसने अपने घर में भी इसकी जानकारी नहीं दी थी. वो सपना चौधरी के सामने बैठ गया और करीब दो घंटे तक रोता रहा. बाद में उसने सपना चौधरी से कहा कि वो सिर्फ उनसे मिलने आया है. सपना चौधरी ने उसका हाल जानने के बाद उसके मम्मी पापा को फोन किया और उसके आने की जानकारी दी. इसके बाद अपने उस फैन को खाना भी खिलाया. सपना चौधरी ने बताया कुछ फैन्स ऐसे हैं जो इस जमाने में भी खून से पत्र लिखते हैं. पोट्रेट और स्कैपबुक्स भी भेजते हैं.

