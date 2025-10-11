सपना चौधरी ने किया पवन सिंह को सपोर्ट तो खफा हुई ये सिंगर, बोली- लोग उनके कपड़ों में...

विज्ञापन

हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने एक स्टेज पर एक्ट्रेस को आपत्तिजनक रूप से छुआ था, जिस पर अभी तक विवाद बना हुआ है.

सपना चौधरी ने किया पवन सिंह को सपोर्ट
नई दिल्ली:

हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने एक स्टेज पर एक्ट्रेस को आपत्तिजनक रूप से छुआ था, जिस पर अभी तक विवाद बना हुआ है. अंजलि ने स्टेज पर तो पवन सिंह को कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इस पर विरोध जताया था. इस पर पॉपुलर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अंजलि पर कटाक्ष किया था. जिस पर अब अंजलि ने सपना चौधरी पर पलटवार किया है. सपना चौधरी ने अपने हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू में अंजलि पर निशाना साधा था, जिस पर एक्ट्रेस ने डांस को लेकर बहुत चौंकाने वाली बात कही है.

सपना चौधरी ने क्या कहा?

रिपोर्ट्स की मानें तो, 'अंजलि ने कहा है कि सपना को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने वाले लोगों से जलन होती है, मैं सच कहूं तो लोग उसके सूट में हाथ डालकर पैसे डालते थे'. अंजलि ने यह बात सपना चौधरी के उस बयान पर कही है, जिसमें डांसर ने एक्ट्रेस के बारे में कहा था, जब अंजलि के साथ स्टेज पर ऐसा सब हुआ, उसे इसका विरोध तभी करना चाहिए था. लेकिन सपना यह भी मानती है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं. बता दें, सपना चौधरी भी पवन सिंह के साथ गाना कर चुकी हैं और उनका कहना है कि उनका अनुभव अच्छा रहा.

अंजलि का सपना चौधरी पर पलटवार

अब सपना के इस बयान पर अंजलि ने क्या कहा है, चलिए जानते हैं. अंजलि ने कहा, ' वो हरियाणवी आर्टिस्ट होकर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहीं, वो तो मुझे ही गलत मान रही हैं, मैं स्टेज पर उस वक्त इसका विरोध नहीं कर पाई, ऐसी स्थिति नहीं थी, मगर सपना चौधरी को पवन सिंह की इस हरकत का विरोध करना चाहिए था, सपना चौधरी पर तो गोलियां तक चली हैं और कई बार उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उन्होंने कभी क्यों विरोध नहीं किया, आज सपना खुद मुझे नसीहत दे रही हैं कि मैंने स्टेज पर ही एक्शन क्यों नहीं लिया'. बता दें, सपना चौधरी और अंजलि राघव दोनों ही हरियाणवी स्टार हैं और दोनों की खूब फैन फॉलोइंग'.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Anjali Raghav, Anjali Raghav And Sapna Choudhary, Anjali Raghav Sapna Choudhary, Anjali Raghav Sapna Choudhary News, Pawan Singh Fact
