2025 में समांथा को तलाश थी लॉयल और प्यार करने वाले पार्टनर की, शादी के बाद सामने आया एक साल पुराना पोस्ट

साउथ इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभु ने दिसम्बर की पहली तारीख को फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली. और इसी के साथ पिछले साल से चल रही डेटिंग की चर्चाओं पर फुल स्टॉप लग गया. लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक एक साल पहले समांथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट के जरिए ‘बहुत लॉयल और प्यार करने वाले साथी' की दुआ मांगी थी. इत्तेफाक देखिए कि ठीक एक साल में ये दुआ कबूल हो गई. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ये दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी. अब जब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं. वो पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है.

पिछले साल मांगी थी दुआ

पिछले दिसम्बर में समांथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया था, जिसमें आने वाले साल के लिए भविष्य लिखा था. उस पोस्ट में बताया गया था कि आने वाला साल बेहद व्यस्त रहने वाला है, करियर में बड़ी तरक्की होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, बड़े टारगेट पूरे होंगे, सेहत बेहतर होगी और नए अवसर मिलेंगे. लेकिन जिस हिस्से ने सभी का ध्यान खींचा. वो था ए वेरी लॉयल ऐंड लविंग पार्टनर. समांथा ने इस पोस्ट पर आमेन लिखकर शेयर किया था. आज लग रहा है कि उनकी प्रार्थना सच हो गई है, क्योंकि साल का अंत उन्होंने शादी करके किया.

राज और समांथा की लव स्टोरी

पिछले वर्ष दोनों की नजदीकियां द फैमिली मैन टू और सिटाडेल हनी बनी पर साथ काम करने के दौरान बढ़ीं. धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं. और, दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ दिखने लगे. रविवार को एक रेडिट पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों सोमवार सुबह ईशा फाउंडेशन में शादी करने वाले हैं. जिसके बाद कुछ ही देर में समांथा ने सोशल मीडिया पर मैरिज की तस्वीरें साझा कर खबर कंफर्म कर दी. आपको बता दें कि समांथा और राज दोनों की ये दूसरी शादी है.