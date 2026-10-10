सलमान खान ने शुरू किया यूट्यूब चैनल, पहले वीडियो में खुद ही बने टीचर और खुद ही स्टूडेंट

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने बींग द सलमान खान रखा है. इसमें वह एक्टिंग, स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और ऑनस्क्रीन मैनरीजम की झलक दिखाते हुए नजर आएंगे. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने अपने चैनल का लिंक दिया और एक वीडियो भी शेयर किया. पोस्ट के साथ भाईजान ने कैप्शन में लिखा, शुरू से शुरू करते हैं. मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ए से जेड तक सब यहां मिलेगा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्स (पहले ट्विटर) पर सलमान खान के 42.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भाईजान के 72.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वह अपडेट शेयर करते रहते हैं.

यूट्यूब चैनल पर शेयर किया पहला वीडियो

सलमान खान ने यूट्यूब चैनल लॉन्च करते ही एक वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसके कैप्शन में लिखा, सलमान सर की क्लास बॉडी पार्ट्स टीचर भी मैं, स्टूडेंट भी मैं. इस चैनल का फॉर्मेट अनोखा है, जिसमें सलमान दो भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिसमें वह खुद एक्टिंग कोच भी हैं और एक्टिंग सीखने वाले स्टूडेंट भी वह खुद हैं. सलमान खान के यूट्यूब पेज बनाते ही 34K लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है. जबकि पहले वीडियो को 17K लोगों ने 9 घंटे में देख लिया है.

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इन सेलेब्स ने शुरू किया था यूट्यूब चैनल

सलमान खान से पहले आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन और फिल्ममेकर फराह खान ने यूट्यूब के जरिए फैंस का ध्यान खींचा है. फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर कुक दिलीप के साथ सेलेब्स के घर की झलक दिखाती हैं और उनसे बातें करती हुईं नजर आती हैं.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 20 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वह सैटर्डे और संडे को घरवालों की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि पिछले दिनों फिल्मों में उनका विदेशी फिल्म 7 डॉग्स में कैमियो देखने को मिला था. जबकि उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि है, जिसे अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है. वहीं चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं.

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